Мэтти Лонгстафф заключил новый контракт с "Ньюкаслом"

Полузащитник Мэтти Лонгстафф положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Ньюкаслом".

Мэтти приходится младшим братом Шону Лонгстаффу, за которым прошлым летом охотился "Манчестер Юнайтед", и за первую команду "Ньюкасла" дебютировал в рамках Премьер-Лиги в октябре 2019 как раз против "Юнайтед", отметившись классным голом.



Всего в сезоне 2019/20 Мэтти сыграл 15 матчей за "сорок", но вместе с минувшей кампанией истек и контракт 20-летнего англичанина.



Лонгстафф-младший мог уйти из "Ньюкасла" свободным агентом, имея на руках предложения даже из-за пределов Премьер-Лиги, но решил остаться в родном клубе, с которым сегодня заключил новый контракт до 2022 года.



"Я рад заключить сделку. Это потребовало чуть больше времени, чем я надеялся, но я очень рад, что теперь дело сделано, и мне не терпится снова сыграть на заполненном "Сент-Джеймс Парк".



"Я разговаривал со Стивом Брюсом, и после общения с ним у меня не осталось сомнений. Он дал мне шанс, и я предвкушаю дальнейшую работу с ним и его тренерским штабом, каждый член которого ко мне замечательно относится", — сообщил Мэтти.