Парлор опасается, что Обамеянг захочет зарплату, как у Озила

Пьер-Эмерик Обамеянг Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор опасается, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг потребует себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю по новому контракту.

Лишь накануне Обамеянг признался в социальных сетях, что клуб пока не предложил ему новую сделку, хотя пресса уверена, что Пьер-Эмерик почти договорился о продлении сотрудничества до 2023 года.

Лично Парлор по-прежнему опасается, что 31-летний габонец, забивший 29 голов в 44 матчах, попросит платить ему столько же, сколько клуб платит Месуту Озилу.

"Все сводится к деньгам и к тому, сколько вы будете платить ему".

"Проблема в том, что у нас есть Озил на зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю, и Обамеянг скажет: "Я хочу того же". Его представители скажут: "Подождите минутку, здесь есть игрок, который даже не играет, поэтому мы хотим 350 тысяч фунтов в неделю".

"Вопрос в в том, удастся ли им договориться на 200 или 275. Думаю, к этому они и будут стремиться".

"Если он уйдет, то в этой команде не будет достаточного количества голов, чтобы хотя бы приблизиться к топ-4", — сообщил Парлор talkSPORT.


Метки Арсенал, контракты, Обамеянг, Парлор

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 11:00

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  1. superperez101 22.08.2020 11:25 # superperez101
    ладно бы еще воспитанником был, а так смысл держаться какой

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  2. superperez101 22.08.2020 11:24 # superperez101
    вот абама настоящий топ страйкер
    что ему еще ожидать в арсенале кроме зарплаты? апл? или может лигу чемпионов?
    ну все ведь понимают и большинство адекватных гунеров что это нереально пока есть сити и колбаса
    а время то уходит

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  3. bangladesh 22.08.2020 11:12 # bangladesh
    лолорэо Про озила тоже пиздели : мол пучеглазик уйдёт и все пизда арсеналу, 350к заплатили и он хуй забил на арс ахахах

    Ничему жизнь вас не учит гейгунеры

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  4. vyrentz 22.08.2020 11:06 # vyrentz
    Арсеналом пользуются как резиновым изделием

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  5. nordway 22.08.2020 11:03 # nordway
    Выпизднуть Озила, уж кто кто а Обама достойнее на 2 головы такой ЗП

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