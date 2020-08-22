Парлор опасается, что Обамеянг захочет зарплату, как у Озила

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор опасается, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг потребует себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю по новому контракту.

Лишь накануне Обамеянг признался в социальных сетях, что клуб пока не предложил ему новую сделку, хотя пресса уверена, что Пьер-Эмерик почти договорился о продлении сотрудничества до 2023 года.



Лично Парлор по-прежнему опасается, что 31-летний габонец, забивший 29 голов в 44 матчах, попросит платить ему столько же, сколько клуб платит Месуту Озилу.



"Все сводится к деньгам и к тому, сколько вы будете платить ему".



"Проблема в том, что у нас есть Озил на зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю, и Обамеянг скажет: "Я хочу того же". Его представители скажут: "Подождите минутку, здесь есть игрок, который даже не играет, поэтому мы хотим 350 тысяч фунтов в неделю".



"Вопрос в в том, удастся ли им договориться на 200 или 275. Думаю, к этому они и будут стремиться".



"Если он уйдет, то в этой команде не будет достаточного количества голов, чтобы хотя бы приблизиться к топ-4", — сообщил Парлор talkSPORT.