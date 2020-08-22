Парлор опасается, что Обамеянг захочет зарплату, как у Озила
Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор опасается, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг потребует себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю по новому контракту.
Лишь накануне Обамеянг признался в социальных сетях, что клуб пока не предложил ему новую сделку, хотя пресса уверена, что Пьер-Эмерик почти договорился о продлении сотрудничества до 2023 года.
Лично Парлор по-прежнему опасается, что 31-летний габонец, забивший 29 голов в 44 матчах, попросит платить ему столько же, сколько клуб платит Месуту Озилу.
"Все сводится к деньгам и к тому, сколько вы будете платить ему".
"Проблема в том, что у нас есть Озил на зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю, и Обамеянг скажет: "Я хочу того же". Его представители скажут: "Подождите минутку, здесь есть игрок, который даже не играет, поэтому мы хотим 350 тысяч фунтов в неделю".
"Вопрос в в том, удастся ли им договориться на 200 или 275. Думаю, к этому они и будут стремиться".
"Если он уйдет, то в этой команде не будет достаточного количества голов, чтобы хотя бы приблизиться к топ-4", — сообщил Парлор talkSPORT.
22.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
ладно бы еще воспитанником был, а так смысл держаться какой
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вот абама настоящий топ страйкер
что ему еще ожидать в арсенале кроме зарплаты? апл? или может лигу чемпионов?
ну все ведь понимают и большинство адекватных гунеров что это нереально пока есть сити и колбаса
а время то уходит
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лолорэо Про озила тоже пиздели : мол пучеглазик уйдёт и все пизда арсеналу, 350к заплатили и он хуй забил на арс ахахах
Ничему жизнь вас не учит гейгунеры
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Арсеналом пользуются как резиновым изделием
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Выпизднуть Озила, уж кто кто а Обама достойнее на 2 головы такой ЗП
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