О'Хара вспомнил, как Кин вырубил Давидса одним ударом
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара вспомнил о стычке, которая приключилась между Робби Кином и Эдгаром Давидсом на тренировке "шпор".
Трое перечисленных игроков выступали бок о бок за "Тоттенхэм" с 2005 по 2007 год. Когда Давидс прибыл в Северный Лондон, Кин уже был большим авторитетом в раздевалке, и титулованный голландец со своими звездными повадками это не учел.
"Я могу рассказать вам об одном игроке, который не поладил с Эдгаром Давидсом. Это Робби Кин. Я помню их стычку и надеюсь, Робби не против того, чтобы я рассказал об этом".
"Когда Эдгар Давидс приехал к нам из "Интера" и начал тренироваться с нами, он изображал из себя большую шишку".
"Он думал, словно он здесь самый важный и все такое, но затем, он осознал, что самым важным в "Тоттенхэме" в то время был Робби Кин".
"Я помню, как Давидс признал превосходство Кино. Они из-за чего-то поругались во время тренировки, а я попытался встать между ними и поговорить. Но Кино взял и просто вырубил его одним ударом!"
"Бум — и он просто упал. И все".
"Затем Давидс просто поднялся и ушел, на этом все закончилось. Когда он приехал на следующий день, то такой: "Доброе утро, Робби..."
"Он понял — с Кино лучше не связываться. В нем был этот ирландский дух, и если ты начнешь лодырничать, он быстро приведет тебя в чувство", — цитирует О'Хару Daily Mirror.
22.08.2020 10:00
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