Сократис попросит отпустить его в "Наполи"

Защитник Сократис Папастатопулос попросит "Арсенал" разорвать его контракт, чтобы он смог уйти свободным агентом в "Наполи".

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Сократис провел лишь 19 матчей, а приход Вильяма Салиба и вероятное приобретение Габриэля из "Лилля" могут только усугубить ситуацию 32-летнего грека с игровым временем.



Как сообщает итальянское издание Corriere del Mezzogiorno, Сократис уже провел переговоры с главным тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо, который выразил заинтересованность в опытном защитнике.



Теперь экс-игрок дортмундской "Боруссии" попытается договориться с "Арсеналом". "Наполи" не собирается платить компенсацию за Сократиса, поэтому тому нужно убедить "канониров" расторгнуть его контракт, рассчитанный до следующего лета.