Etihad продолжит спонсировать "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продолжит сотрудничество с авиакомпанией Etihad, несмотря на катастрофические проблемы, которые переживает вся авиационная отрасль в связи с пандемией коронавируса.

Etihad была представлена в качестве титульного спонсора "Сити" еще в 2009, а два года спустя авиакомпания заключила 10-летнюю сделку, которая включает в себя переименование стадиона и тренировочного кампуса.



Однако Daily Mail удалось выяснить, что сотрудничество "горожан" и Etihad будет продлено не только на сезон 2020/21, но и далее, несмотря на то, что убыток авиакомпании в первой половине этого года составил почти 600 миллионов фунтов.



В данный момент "Сити" получает от Etihad 67.5 млн. фунтов в год — попытка УЕФА доказать, что это шейх Мансур вкладывает свои деньги в клуб в обход правил финансового фейр-плей, была отвергнута Спортивным арбитражным судом.