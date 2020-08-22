Дембеле открыт к переходу в "Юнайтед"

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное око.

Дембеле находился на радаре у "Юнайтед" еще прошлым летом, когда "красные дьяволы" пытались найти замену Ромелу Лукаку, также интересуясь Пауло Дибалой и Марио Манджукичем.



Мусса остался с "Лионом", за который забил 24 гола в сезоне 2019/20, включая дубль в четвертьфинальном противостоянии с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.



Как сообщает Manchester Evening News, Дембеле вполне допускает свой уход из "Лиона" в ближайшее время, но при этом не рвется во что бы то ни стало покинуть французский клуб.



Несмотря на героическую игру "Лиона" на европейской арене, на будущий сезон Дембеле и его партнеры по команде не попали в Лигу Чемпионов — кампания в Лиге 1 была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса, и "Лиону" присудили только седьмое место.