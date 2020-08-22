Магуайр снова ночует в полицейском участке

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр вторую подряд ночь проведет в греческом полицейском участке.

Напомним, в пятницу стало известно, что отдых на острове Миконос обернулся для Магуайра и пары его друзей конфликтом со стражами закона. Харри оскорбил и ударил полицейского.

В официальном заявлении греческой полиции говорится, что самый дорогой защитник мира набросился на офицера с кулаками, а также сопротивлялся аресту.

Еще одним отягчающим обстоятельством выступает то, что кто-то из компании Магуайра пытался дать полицейскому взятку. Был ли это сам 27-летний англичанин, не уточняется.

Так или иначе, но Магуайр до сих пор остается под арестом и вместо пятизвездочного отеля ночует в камере участка на нарах.

Утром в пятницу вся компания предстанет перед прокурором, однако юристы Магуайра уверены, что Харри отпустят на свободу без выдвижения обвинений. Свою вину защитник полностью отрицает.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 00:05

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  1. farot 22.08.2020 00:15 # farot
    поди уже смотрящим за парашей стал

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  2. mickey 22.08.2020 00:09 # mickey
    Пусть там и остаётся, бревно.

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