Магуайр снова ночует в полицейском участке

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр вторую подряд ночь проведет в греческом полицейском участке.

Напомним, в пятницу стало известно, что отдых на острове Миконос обернулся для Магуайра и пары его друзей конфликтом со стражами закона. Харри оскорбил и ударил полицейского.



В официальном заявлении греческой полиции говорится, что самый дорогой защитник мира набросился на офицера с кулаками, а также сопротивлялся аресту.



Еще одним отягчающим обстоятельством выступает то, что кто-то из компании Магуайра пытался дать полицейскому взятку. Был ли это сам 27-летний англичанин, не уточняется.



Так или иначе, но Магуайр до сих пор остается под арестом и вместо пятизвездочного отеля ночует в камере участка на нарах.



Утром в пятницу вся компания предстанет перед прокурором, однако юристы Магуайра уверены, что Харри отпустят на свободу без выдвижения обвинений. Свою вину защитник полностью отрицает.