"Вулверхэмптон" хочет Окампоса и Мэйтланд-Найлса

"Вулверхэмптон" интересуется вингером "Севильи" Лукасом Окампосом и полузащитником "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.

Именно Окампос стал автором того гола, который ознаменовал вылет "волков" из Лиги Европы со стадии четвертьфинала. Лукас отличился за две минуты до конца, обеспечив "Севилье" минимальную победу.



Тот гол стал для 26-летнего аргентинца 17-м в этом сезоне с учетом всех соревнований. Также вингер успел отдать пять результативных передач.



Как сообщает Sky Sports, теперь "Вулверхэмптон" жаждет заполучить Окампоса, который может быть доступен для трансфера примерно за 40 миллионов фунтов, несмотря на отступные в 62 млн. фунтов по контракту.



Также "волки" обозначили свой интерес к оцениваемому в 20 млн. фунтов Мэйтланд-Найлсу, которого главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов продать для сведения баланса.



Наконец, еще одной целью для клуба с "Молинью" называется полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре. Вылетевший из Премьер-Лиги клуб хочет за 27-летнего француза 20-25 млн. фунтов.