Обамеянг все еще ждет предложение "Арсенала" о новом контракте

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что у него на руках пока нет предложения от клуба о новом контракте.

Вот уже несколько дней пресса твердит, что Обамеянг согласовал с "Арсеналом" новый трехлетний контракт, по которому его зарплата увеличится до 250 тысяч фунтов в неделю.



Во время прямого эфира в инстаграме вместе со своим братом Вилли 31-летний габонец дал понять, что подобные разговоры преждевременны, но также сделал намек, что хорошие новости действительно могут быть на горизонте.



"Каждый присылает мне ручку и бумагу, но я до сих пор не получил бумаг, братья!"



"Хорошего вечера вам, и я надеюсь, у меня будут отличные новости для каждого", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.