"Челси" на пороге приобретения Чилуэлла

Фрэнк Лэмпард и Бен Чилуэлл "Челси" близок к приобретению левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла за 50 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард успел попробовать слева в обороне нескольких игроков, но никто не убедил его в полной мере.

Чилуэлл с самого начала был приоритетной целью Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, и эта цель, как утверждает The Athletic в эксклюзивном материале, будет достигнута.

Сообщается, что два клуба близки к согласованию стоимости Чилуэлла в размере 45-50 млн. фунтов. Таким образом, "Челси" удалось значительно сбить цену — ранее этим летом ходили слухи, что Бен покинет "Кинг Пауэр" только за 80 млн.

О близости сделки говорит и тот факт, что Чилуэлл уже прошел углубленное обследование насчет травмы пятки, из-за которой он пропустил концовку сезона Премьер-Лиги.

"Челси" был ознакомлен с результатами медобследования, обнаружив, что 23-летний игрок сборной Англии сможет вернуться в строй в течение трех недель.

Таким образом, Чилуэлл может стать третьим новичком первой команды "Челси" этим летом после Хакима Зийеш и Тимо Вернера. Также "синие" продвигаются в переговорах о покупке атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца и надеются заманить на "Стэмфорд Бридж" свободного агента Тиаго Силву.


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1182

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 21.08.2020 22:40 # hachidlo
    И чемпик можно не начинать (с)

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  2. mata05 21.08.2020 22:39 # mata05
    Епучий членич завалил бы хлебало до конца матча тогда вообще эбс.

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  3. ganinilyha 21.08.2020 22:39 # ganinilyha
    Рофлофинал какой-то

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  4. lahmatyj 21.08.2020 22:38 # lahmatyj
    Збс матч, даже спать не тянет.

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  5. vlado 21.08.2020 22:37 # vlado
    Вот это перестрелка)

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  6. shakur 21.08.2020 22:37 # shakur
    Диего Карлос шлак

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  7. kos9k 21.08.2020 22:37 # kos9k
    веселый матч

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  8. thegodfather 21.08.2020 22:36 # thegodfather
    норм заруба

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  9. farot 21.08.2020 22:36 # farot
    норм тайм

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  10. kukuruzzo 21.08.2020 22:36 # kukuruzzo
    Лучший финал сего турнира пока

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  11. contrario 21.08.2020 22:36 # contrario
    жара.

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  12. raka-eve 21.08.2020 22:35 # raka-eve
    боже храни Севилью еще 10 минут

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  13. thegodfather 21.08.2020 22:35 # thegodfather
    короли ле))

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  14. farot 21.08.2020 22:34 # farot
    Аки Иванович в финале 13

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  15. chebrec 21.08.2020 22:34 # chebrec
    Гооооооооооооооооооооооллллллллллллл!!!!

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  16. mata05 21.08.2020 22:34 # mata05
    Норм плюха залетела

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  17. contrario 21.08.2020 22:34 # contrario
    хороший гол.

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  18. shakur 21.08.2020 22:25 # shakur
    RZA крутой фильм заснял
    https://www.youtube.com/watch?v=87r31Z_d4LQ

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  19. chelsiukpro 21.08.2020 22:25 # chelsiukpro
    Сук. немогу смотреть на псину Конте! Как собака гавкает... но он псих итальянспий!

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  20. giannirodari33 21.08.2020 22:22 # giannirodari33
    Интер больше полтора прям изи

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