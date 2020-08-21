"Челси" на пороге приобретения Чилуэлла
"Челси" близок к приобретению левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла за 50 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард успел попробовать слева в обороне нескольких игроков, но никто не убедил его в полной мере.
Чилуэлл с самого начала был приоритетной целью Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, и эта цель, как утверждает The Athletic в эксклюзивном материале, будет достигнута.
Сообщается, что два клуба близки к согласованию стоимости Чилуэлла в размере 45-50 млн. фунтов. Таким образом, "Челси" удалось значительно сбить цену — ранее этим летом ходили слухи, что Бен покинет "Кинг Пауэр" только за 80 млн.
О близости сделки говорит и тот факт, что Чилуэлл уже прошел углубленное обследование насчет травмы пятки, из-за которой он пропустил концовку сезона Премьер-Лиги.
"Челси" был ознакомлен с результатами медобследования, обнаружив, что 23-летний игрок сборной Англии сможет вернуться в строй в течение трех недель.
Таким образом, Чилуэлл может стать третьим новичком первой команды "Челси" этим летом после Хакима Зийеш и Тимо Вернера. Также "синие" продвигаются в переговорах о покупке атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца и надеются заманить на "Стэмфорд Бридж" свободного агента Тиаго Силву.
21.08.2020 22:00
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И чемпик можно не начинать (с)
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Епучий членич завалил бы хлебало до конца матча тогда вообще эбс.
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Рофлофинал какой-то
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Збс матч, даже спать не тянет.
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Вот это перестрелка)
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Диего Карлос шлак
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веселый матч
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норм заруба
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норм тайм
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Лучший финал сего турнира пока
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жара.
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боже храни Севилью еще 10 минут
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короли ле))
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Аки Иванович в финале 13
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Гооооооооооооооооооооооллллллллллллл!!!!
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Норм плюха залетела
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хороший гол.
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RZA крутой фильм заснял
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Сук. немогу смотреть на псину Конте! Как собака гавкает... но он псих итальянспий!
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Интер больше полтора прям изи
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