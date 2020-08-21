"Челси" на пороге приобретения Чилуэлла

"Челси" близок к приобретению левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла за 50 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард успел попробовать слева в обороне нескольких игроков, но никто не убедил его в полной мере.



Чилуэлл с самого начала был приоритетной целью Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, и эта цель, как утверждает The Athletic в эксклюзивном материале, будет достигнута.



Сообщается, что два клуба близки к согласованию стоимости Чилуэлла в размере 45-50 млн. фунтов. Таким образом, "Челси" удалось значительно сбить цену — ранее этим летом ходили слухи, что Бен покинет "Кинг Пауэр" только за 80 млн.



О близости сделки говорит и тот факт, что Чилуэлл уже прошел углубленное обследование насчет травмы пятки, из-за которой он пропустил концовку сезона Премьер-Лиги.



"Челси" был ознакомлен с результатами медобследования, обнаружив, что 23-летний игрок сборной Англии сможет вернуться в строй в течение трех недель.



Таким образом, Чилуэлл может стать третьим новичком первой команды "Челси" этим летом после Хакима Зийеш и Тимо Вернера. Также "синие" продвигаются в переговорах о покупке атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца и надеются заманить на "Стэмфорд Бридж" свободного агента Тиаго Силву.