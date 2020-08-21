"Байер" вступил в борьбе за Орье

"Байер" стал еще одним клубом, проявившим интерес к правому защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье.

В Северном Лондоне у Орье остается два года по контракту, однако главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо не слишком верит в Сержа, которого он готов отпустить по правильной цене.



Ранее интерес к Орье проявлял "Милан", а теперь, как утверждает Sky Sports, у 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара появился вариант с продолжением карьеры в Бундеслиге.



В августе 2017 сами лондонцы приобрели Орье у ПСЖ за 23 миллиона фунтов. Предполагается, что примерно такой суммы и будет достаточно "Тоттенхэму" в качестве компенсации.



Ранее этим летом "шпоры" также позволили "Саутгемптону" выкупить Кайла Уолкер-Питерса после аренды, поэтому уход Орье может подтолкнуть Моуриньо к покупке правого защитника. Одной из целей Жозе называется турок Зеки Челик из "Лилля".