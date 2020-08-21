Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит остаток предсезонного периода, а также матч за Суперкубок Англии против "Арсенала".

Окслейд-Чемберлен, забивший девять голов в 43 матчах за "Ливерпуль" в сезоне 2019/20, получил ушиб колена во время тренировочного сбора "красных" в Австрии.



Алекс не успеет восстановиться ко встрече со своей бывшей командой на "Уэмбли" 29 августа. Будет ли 27-летний англичанин готов к стартующему 12 сентября сезону Премьер-Лиги, пока неясно.



"Очень досадно. Досадная ситуация. Это было единоборство во время тренировки".



"Это очень похоже на то, что случилось с Хендо (Джорданом Хендерсоном). Мы не знаем, сколько точно он пропустит, но во время предсезонного периода он не сыграет ни матча, как и против "Арсенала", а дальше посмотрим. Следующий после "Арсенала" матч мы сыграем через пару недель, но я пока не знаю".



"Нам нужно подождать, но ситуация, конечно, далека от идеальной. Это очень тяжело для него и тяжело для нас, но ничего не изменить", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп официальному веб-сайту клуба.