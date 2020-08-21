Данк заключил новый пятилетний контракт с "Брайтоном"
Защитник Льюис Данк успокоил спекуляции насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Брайтоном" до 2025 года.
На протяжении последних недель Данка, признанного лучшим игроком "Брайтона" в сезоне 2019/20, активно сватали в "Челси" и "Тоттенхэм".
Однако 28-летний англичанин решительно отверг интерес больших клубов и согласился продлить свое пребывание в родном "Брайтоне", за который он дебютировал в мае 2010.
За эти 10 лет Данк сыграл 309 матчей за "чаек" во всех соревнований, забив 19 голов. Новая сделка позволит Льюису выступать за клуб до своего 33-летия.
21.08.2020 19:00
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Последние комментарии:
Слава богу
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хм, почему он не ушел ?
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теперь ясно от куда Силва нарисовался - очередные панические покупки от Марины:)
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