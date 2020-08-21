Данк заключил новый пятилетний контракт с "Брайтоном"

Льюис Данк Защитник Льюис Данк успокоил спекуляции насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Брайтоном" до 2025 года.

На протяжении последних недель Данка, признанного лучшим игроком "Брайтона" в сезоне 2019/20, активно сватали в "Челси" и "Тоттенхэм".

Однако 28-летний англичанин решительно отверг интерес больших клубов и согласился продлить свое пребывание в родном "Брайтоне", за который он дебютировал в мае 2010.

За эти 10 лет Данк сыграл 309 матчей за "чаек" во всех соревнований, забив 19 голов. Новая сделка позволит Льюису выступать за клуб до своего 33-летия.


Метки Брайтон, Данк, контракты

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 19:00

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  1. drogba11cool 21.08.2020 19:22 # drogba11cool
    Слава богу

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  2. orkengun 21.08.2020 19:22 # orkengun
    хм, почему он не ушел ?

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  3. alexomck 21.08.2020 19:13 # alexomck
    теперь ясно от куда Силва нарисовался - очередные панические покупки от Марины:)

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