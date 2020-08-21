Туре считает, что в "Реале" или "Барселоне" Гвардиолу уже могли бы уволить

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что в клубе уровня "Реала" или "Барселоны" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже лишился бы работы.

С момента назначения Гвардиолы четыре года назад "Сити" еще ни разу не продвигался дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов, и этот сезон не стал исключением.



Туре считает такие результаты провалом — провалом, с которым боссы некоторых других клубов не стали бы мириться.



"Будь на их месте "Барселона" или, возможно, "Реал", он бы совершенно точно оказался в беде. Теперь руководство должно решить, как с ним поступить".



"Лично для меня он в одном ряду с Юргеном Клоппом и Зинедином Зиданом, но решать клубу. Я знаю "Сити": они могут заполучить любого тренер, как только хотят, потому что каждый знает, что у них есть деньги для этого".



"Люди пытаются извернуться и сказать, что его приглашали только для победы в лиге, но это ложь, потому что с тем бюджетом, который он получает год за годом, он обязан выиграть Лигу Чемпионов", — цитирует Туре Daily Mail.