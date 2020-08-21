Туре считает, что в "Реале" или "Барселоне" Гвардиолу уже могли бы уволить

Яя Туре и Хосеп Гвардиола Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что в клубе уровня "Реала" или "Барселоны" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже лишился бы работы.

С момента назначения Гвардиолы четыре года назад "Сити" еще ни разу не продвигался дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов, и этот сезон не стал исключением.

Туре считает такие результаты провалом — провалом, с которым боссы некоторых других клубов не стали бы мириться.

"Будь на их месте "Барселона" или, возможно, "Реал", он бы совершенно точно оказался в беде. Теперь руководство должно решить, как с ним поступить".

"Лично для меня он в одном ряду с Юргеном Клоппом и Зинедином Зиданом, но решать клубу. Я знаю "Сити": они могут заполучить любого тренер, как только хотят, потому что каждый знает, что у них есть деньги для этого".

"Люди пытаются извернуться и сказать, что его приглашали только для победы в лиге, но это ложь, потому что с тем бюджетом, который он получает год за годом, он обязан выиграть Лигу Чемпионов", — цитирует Туре Daily Mail.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 696

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. umbriaco 21.08.2020 19:16 # umbriaco
    Подсрирало обиженное

    (ответить)

  2. vyrentz 21.08.2020 19:00 # vyrentz
    Михайло могли бы уволить с ФАПЛа, если бы он не админил сайт с проститутками Пскова

    (ответить)

  3. superperez101 21.08.2020 18:28 # superperez101
    в реале бы уволили 100%
    в реале и клоппа бы уволили, и сульшера и лэмпарда
    на то он и реал

    (ответить)

  4. drogba11cool 21.08.2020 18:25 # drogba11cool
    Эту тупую горилу вообще никто не спрашивал

    (ответить)

  5. nikitoid 21.08.2020 18:21 # nikitoid
    Что-то в заголовке не то. Описка так сказать

    (ответить)

  6. serg34 21.08.2020 18:12 # serg34
    Лысый хорошо присосался, хорошо "работает"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: