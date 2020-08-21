"Челси" продвигается в переговорах с Тиаго Силвой
"Челси" добился значительного прогресса в переговорах с капитаном ПСЖ Тиаго Силвой.
В воскресенье, как ожидается, Силва попрощается с ПСЖ, сыграв в финале Лиги Чемпионов против "Баварии" в Лиссабоне.
35-летний бразилец не только не собирается вешать бутсы на гвоздь, но и хочет остаться в Европе и продолжать выступать на высоком уровне.
По информации The Athletic, "Челси" ведет интенсивные переговоры с опытнейшим защитником уже несколько дней, однако пока нельзя сказать, что сделка близка — сторонам нужно уладить такой сложный вопрос, как длительность контракта.
Обычно игрок, которому в следующем месяце исполнится 36, мог бы рассчитывать на "Стэмфорд Бридж" только на однолетний контракт. В прошлом лишь для Давида Луиса и Виллиана, отвергнувшего это предложение, было сделано исключение.
21.08.2020 17:00
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Он хоть 5 матчей сыграет??
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берут как тренера защитников и чтобы лэмпса учил защиту ставить
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Это даже очень хорошо, будем надеяться, что его хотят купить для основы.
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Пять лет в парижском отпуске пинал х*и. Как после дохлой Франции переезжать в дикую АПЛ?
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топаря урвали за бесценок
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Утка!!!!! Накуя тогда Луйза отпустили? Он то по моложе!
Этот старый страпила уже, сломается в АПЛ! Возращается Томори с лазарета, Руди, Зума может кого по моложе возмут из АПЛ ...
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