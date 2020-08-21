"Челси" продвигается в переговорах с Тиаго Силвой

"Челси" добился значительного прогресса в переговорах с капитаном ПСЖ Тиаго Силвой.

В воскресенье, как ожидается, Силва попрощается с ПСЖ, сыграв в финале Лиги Чемпионов против "Баварии" в Лиссабоне.



35-летний бразилец не только не собирается вешать бутсы на гвоздь, но и хочет остаться в Европе и продолжать выступать на высоком уровне.



По информации The Athletic, "Челси" ведет интенсивные переговоры с опытнейшим защитником уже несколько дней, однако пока нельзя сказать, что сделка близка — сторонам нужно уладить такой сложный вопрос, как длительность контракта.



Обычно игрок, которому в следующем месяце исполнится 36, мог бы рассчитывать на "Стэмфорд Бридж" только на однолетний контракт. В прошлом лишь для Давида Луиса и Виллиана, отвергнувшего это предложение, было сделано исключение.