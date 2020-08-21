"Челси" продвигается в переговорах с Тиаго Силвой

Тиаго Силва "Челси" добился значительного прогресса в переговорах с капитаном ПСЖ Тиаго Силвой.

В воскресенье, как ожидается, Силва попрощается с ПСЖ, сыграв в финале Лиги Чемпионов против "Баварии" в Лиссабоне.

35-летний бразилец не только не собирается вешать бутсы на гвоздь, но и хочет остаться в Европе и продолжать выступать на высоком уровне.

По информации The Athletic, "Челси" ведет интенсивные переговоры с опытнейшим защитником уже несколько дней, однако пока нельзя сказать, что сделка близка — сторонам нужно уладить такой сложный вопрос, как длительность контракта.

Обычно игрок, которому в следующем месяце исполнится 36, мог бы рассчитывать на "Стэмфорд Бридж" только на однолетний контракт. В прошлом лишь для Давида Луиса и Виллиана, отвергнувшего это предложение, было сделано исключение.


Метки ПСЖ, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 17:00

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  1. largo-winch 21.08.2020 17:25 # largo-winch
    Он хоть 5 матчей сыграет??

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  2. drogba11cool 21.08.2020 17:17 # drogba11cool
    берут как тренера защитников и чтобы лэмпса учил защиту ставить

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  3. mancunia-planet 21.08.2020 17:16 # mancunia-planet
    Это даже очень хорошо, будем надеяться, что его хотят купить для основы.

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  4. empry 21.08.2020 17:11 # empry
    Пять лет в парижском отпуске пинал х*и. Как после дохлой Франции переезжать в дикую АПЛ?

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  5. farot 21.08.2020 17:08 # farot
    топаря урвали за бесценок

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  6. chelsiukpro 21.08.2020 17:07 # chelsiukpro
    Утка!!!!! Накуя тогда Луйза отпустили? Он то по моложе!
    Этот старый страпила уже, сломается в АПЛ! Возращается Томори с лазарета, Руди, Зума может кого по моложе возмут из АПЛ ...

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