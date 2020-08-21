"Юнайтед" интересуется Канте

Полузащитник "Челси" Нголо Канте может последовать примеру Хуана Маты и Неманьи Матича, сменив лондонский клуб на "Манчестер Юнайтед".

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, в течение этого времени выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы.



Однако сезон 2019/20 оказался практически потерян для Нголо по причине травм, и Daily Mirror утверждает, что 29-летний француз находится в числе игроков, предложения по которым главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард готов рассмотреть в это трансферное окно.



На доступность Канте уже обратили внимание ПСЖ, "Реал", "Барселона", "Ювентус", а также "Юнайтед", причем букмекеры считают клуб с "Олд Траффорд" наиболее вероятным направлением для Нголо.



На "Олд Траффорд" Канте смог бы воссоединиться с Полем Погба — их связка обеспечила сборной Франции победу на Чемпионате Мира в России два года назад.



Сообщается, что "Юнайтед" может активизироваться, если Кане будет доступен для трансфера по хорошей цене.