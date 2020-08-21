Виллиан собирается выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом"

Вингер Виллиан рассказал, что планирует выиграть Лигу Чемпионов в течение трех своих лет в "Арсенале".

Как известно, "Арсенал" не участвует в Лиге Чемпионов уже три года кряду, а на следующий сезон попал в Лигу Европы только благодаря завоеванию Кубка Англии, финишировав в Премьер-Лиге на восьмом месте.



Тем не менее, главный тренер "канониров" Микель Артета пообещал бразильскому новичку, что у того будет возможность завоевать самый престижный европейский кубковый трофей.



"Одна из причин, почему я просил трехлетний контракт, заключается в том, что я хотел быть частью плана, а не просто проходящим мимо игроком".



"Когда я разговаривал с главным тренером, он объяснил мне, почему я нужен ему на три года. Я нужен ему для того, чтобы сперва попасть в Лигу Чемпионов, а затем выиграть ее к моменту моего ухода. Именно это я и хотел услышать", — цитирует Виллиана Daily Mirror.