Виллиан собирается выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом"

Виллиан Вингер Виллиан рассказал, что планирует выиграть Лигу Чемпионов в течение трех своих лет в "Арсенале".

Как известно, "Арсенал" не участвует в Лиге Чемпионов уже три года кряду, а на следующий сезон попал в Лигу Европы только благодаря завоеванию Кубка Англии, финишировав в Премьер-Лиге на восьмом месте.

Тем не менее, главный тренер "канониров" Микель Артета пообещал бразильскому новичку, что у того будет возможность завоевать самый престижный европейский кубковый трофей.

"Одна из причин, почему я просил трехлетний контракт, заключается в том, что я хотел быть частью плана, а не просто проходящим мимо игроком".

"Когда я разговаривал с главным тренером, он объяснил мне, почему я нужен ему на три года. Я нужен ему для того, чтобы сперва попасть в Лигу Чемпионов, а затем выиграть ее к моменту моего ухода. Именно это я и хотел услышать", — цитирует Виллиана Daily Mirror.


Метки Арсенал, Виллиан, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 683

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 21.08.2020 15:53 # slava-man-utd
    Юморист ебать

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  2. liverbro 21.08.2020 15:50 # liverbro
    Нуу,это выглядит смешно.по крайней мере сейчас

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  3. drogba11cool 21.08.2020 15:41 # drogba11cool
    им бы в топ 4 для начала ))

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  4. funkyfresh 21.08.2020 15:28 # funkyfresh
    ))))))))))

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  5. blueswin 21.08.2020 15:20 # blueswin
    В 1066 году, 25 сентября, норвежский король Харальд Хардрада, зять конунга Ярицлейва (Ярослава Мудрого), вторгся в Англию и был убит в битве при Стэмфорд-Бридже.

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  6. division 21.08.2020 15:18 # division
    Типичная речь наемника, променявшего карьеру на деньги

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  7. chelsea88 21.08.2020 15:15 # chelsea88
    Пздц, чем их в этом позорном гейклубе накачивают что они в своей какой-то радужной реальности витают?

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  8. iceteam 21.08.2020 15:12 # iceteam
    Это програмист, я фотошоп

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  9. ganinilyha 21.08.2020 15:10 # ganinilyha
    земля пухом

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  10. lancerlancer1 21.08.2020 15:06 # lancerlancer1
    удачи

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  11. infamous 21.08.2020 15:01 # infamous
    конечно

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