Виллиан собирается выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом"
Вингер Виллиан рассказал, что планирует выиграть Лигу Чемпионов в течение трех своих лет в "Арсенале".
Как известно, "Арсенал" не участвует в Лиге Чемпионов уже три года кряду, а на следующий сезон попал в Лигу Европы только благодаря завоеванию Кубка Англии, финишировав в Премьер-Лиге на восьмом месте.
Тем не менее, главный тренер "канониров" Микель Артета пообещал бразильскому новичку, что у того будет возможность завоевать самый престижный европейский кубковый трофей.
"Одна из причин, почему я просил трехлетний контракт, заключается в том, что я хотел быть частью плана, а не просто проходящим мимо игроком".
"Когда я разговаривал с главным тренером, он объяснил мне, почему я нужен ему на три года. Я нужен ему для того, чтобы сперва попасть в Лигу Чемпионов, а затем выиграть ее к моменту моего ухода. Именно это я и хотел услышать", — цитирует Виллиана Daily Mirror.
21.08.2020 15:00
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Юморист ебать
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Нуу,это выглядит смешно.по крайней мере сейчас
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им бы в топ 4 для начала ))
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))))))))))
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Пздц, чем их в этом позорном гейклубе накачивают что они в своей какой-то радужной реальности витают?
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Это програмист, я фотошоп
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земля пухом
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удачи
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конечно
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