Магуайр оскорбил и побил полицейского в Греции
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был арестован во время отдыха на Миконосе за оскорбление и рукоприкладство в отношении офицера полиции.
Завершив сезон 2019/20 поражением 2:1 от "Севильи" в полуфинале Лиги Европы, Магуайр отправился восстанавливать силы на греческий остров.
После закрытия местного бара около полуночи в силу коронавирусных ограничений компания Магуайра не захотела расходиться по домам, продолжив шуметь, и местным жителям пришлось вызвать полицию.
Прибывшие на место стражи закона столкнулись с агрессией самого дорогого защитника в мире, и тому вместе с парочкой своих друзей пришлось провести ночь в полицейском участке.
"Футболист произнес словесные оскорбления в адрес офицера, а затем ударил его", — приводит заявление полиции Миконоса ESPN.
В пятницу утром "Юнайтед" выпустил свое заявление по этому поводу, сообщив, что клуб осведомлен об инциденте, и заверив, что Магуайр оказывает полное содействие местным властям в установлении всех обстоятельств случившегося.
21.08.2020 14:00
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Последние комментарии:
типичный манк
тренеры алкаши, игроки тоже...
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Типичный скамер (
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ахаха, лютый топарь. так держать
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Как сообщает Daily Mail, во время задержания Харри выкрикивал: "Кокорину можно, а мне нельзя??"
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Самый дорогой алкаш
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Пусть его там выебут и закроют на год. Он Самое позорное что могло случиться с мю
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не, ну это срок
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В КПЗ и на 15 суток его
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Только этого не хватало, Магваер что ты творишь
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