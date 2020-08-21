Магуайр оскорбил и побил полицейского в Греции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был арестован во время отдыха на Миконосе за оскорбление и рукоприкладство в отношении офицера полиции.

Завершив сезон 2019/20 поражением 2:1 от "Севильи" в полуфинале Лиги Европы, Магуайр отправился восстанавливать силы на греческий остров.



После закрытия местного бара около полуночи в силу коронавирусных ограничений компания Магуайра не захотела расходиться по домам, продолжив шуметь, и местным жителям пришлось вызвать полицию.



Прибывшие на место стражи закона столкнулись с агрессией самого дорогого защитника в мире, и тому вместе с парочкой своих друзей пришлось провести ночь в полицейском участке.



"Футболист произнес словесные оскорбления в адрес офицера, а затем ударил его", — приводит заявление полиции Миконоса ESPN.



В пятницу утром "Юнайтед" выпустил свое заявление по этому поводу, сообщив, что клуб осведомлен об инциденте, и заверив, что Магуайр оказывает полное содействие местным властям в установлении всех обстоятельств случившегося.