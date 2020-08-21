Магуайр оскорбил и побил полицейского в Греции

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был арестован во время отдыха на Миконосе за оскорбление и рукоприкладство в отношении офицера полиции.

Завершив сезон 2019/20 поражением 2:1 от "Севильи" в полуфинале Лиги Европы, Магуайр отправился восстанавливать силы на греческий остров.

После закрытия местного бара около полуночи в силу коронавирусных ограничений компания Магуайра не захотела расходиться по домам, продолжив шуметь, и местным жителям пришлось вызвать полицию.

Прибывшие на место стражи закона столкнулись с агрессией самого дорогого защитника в мире, и тому вместе с парочкой своих друзей пришлось провести ночь в полицейском участке.

"Футболист произнес словесные оскорбления в адрес офицера, а затем ударил его", — приводит заявление полиции Миконоса ESPN.

В пятницу утром "Юнайтед" выпустил свое заявление по этому поводу, сообщив, что клуб осведомлен об инциденте, и заверив, что Магуайр оказывает полное содействие местным властям в установлении всех обстоятельств случившегося.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. jabajaba 21.08.2020 14:19 # jabajaba
    типичный манк
    тренеры алкаши, игроки тоже...

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  2. killrill 21.08.2020 14:17 # killrill
    Типичный скамер (

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  3. flamic 21.08.2020 14:15 # flamic
    ахаха, лютый топарь. так держать

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  4. avetis 21.08.2020 14:12 # avetis
    Как сообщает Daily Mail, во время задержания Харри выкрикивал: "Кокорину можно, а мне нельзя??"

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  5. chr1s8rown 21.08.2020 14:09 # chr1s8rown
    Самый дорогой алкаш

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  6. januzaj00 21.08.2020 14:06 # januzaj00
    Пусть его там выебут и закроют на год. Он Самое позорное что могло случиться с мю

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  7. orkengun 21.08.2020 14:06 # orkengun
    не, ну это срок

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  8. lfcallday 21.08.2020 14:05 # lfcallday
    В КПЗ и на 15 суток его

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  9. rashford39 21.08.2020 14:04 # rashford39
    Только этого не хватало, Магваер что ты творишь

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