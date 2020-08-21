Туре опасается, что вылет из Лиги Чемпионов станет психологическим ударом по "Сити"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что у "горожан" может возникнуть проблема психологического характера по причине разочаровывающего вылета из Лиги Чемпионов.

С 2012 года "Сити" завоевал четыре титула Премьер-Лиги, но подтвердить свой статус гранда на европейской арене пока не смог — "горожане" еще не продвигались дальше полуфинала Лиги Чемпионов при Мануэле Пеллегрини в 2016.



Поражение 1:3 от "Лиона" в прошлую субботу и вовсе ознаменовало вылет "Сити" из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала третий сезон подряд, в связи с чем Туре опасается негативного психологического эффекта на команду Хосепа Гвардиолы.



"В Европе все клубы — злые. Другие клубы очень хороши и умны".



"Лига Чемпионов — сложное соревнование, и твои результаты в нем могут повлиять на тебя в психологическом плане. Когда ты продолжаешь проигрывать и проигрывать, у любой команды будут шансы против тебя".



"Вы видели, как "РБ Лейпциг" победил "Атлетико" в Лиге Чемпионов, и это стало шоком для людей, потому что сейчас футбол так непредсказуем. Когда играют такого рода команды, они просто вкладывают в игру все, что у них есть. Они на 100 процентов хотят победить".



"Возможно, "Лион" и не слишком хорошо начал матч против "Сити", но затем они прибавили, и нужно похвалить их за это. Они включились в игру и выбили "Сити", — сообщил Туре Sky Sports.