Туре опасается, что вылет из Лиги Чемпионов станет психологическим ударом по "Сити"

Манчестер Сити Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что у "горожан" может возникнуть проблема психологического характера по причине разочаровывающего вылета из Лиги Чемпионов.

С 2012 года "Сити" завоевал четыре титула Премьер-Лиги, но подтвердить свой статус гранда на европейской арене пока не смог — "горожане" еще не продвигались дальше полуфинала Лиги Чемпионов при Мануэле Пеллегрини в 2016.

Поражение 1:3 от "Лиона" в прошлую субботу и вовсе ознаменовало вылет "Сити" из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала третий сезон подряд, в связи с чем Туре опасается негативного психологического эффекта на команду Хосепа Гвардиолы.

"В Европе все клубы — злые. Другие клубы очень хороши и умны".

"Лига Чемпионов — сложное соревнование, и твои результаты в нем могут повлиять на тебя в психологическом плане. Когда ты продолжаешь проигрывать и проигрывать, у любой команды будут шансы против тебя".

"Вы видели, как "РБ Лейпциг" победил "Атлетико" в Лиге Чемпионов, и это стало шоком для людей, потому что сейчас футбол так непредсказуем. Когда играют такого рода команды, они просто вкладывают в игру все, что у них есть. Они на 100 процентов хотят победить".

"Возможно, "Лион" и не слишком хорошо начал матч против "Сити", но затем они прибавили, и нужно похвалить их за это. Они включились в игру и выбили "Сити", — сообщил Туре Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 21.08.2020 12:19 # superglor
    Яя Туре - легенда Сити, хоть и негр.

    Лысый физрук - просто наемник, шарлатан, лакерок.

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  2. chr1s8rown 21.08.2020 12:04 # chr1s8rown
    Наемники стали хейтерами мш

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