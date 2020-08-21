Ловрен рассказал о своей мести Рамосу за Салаха

Экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, как отомстил капитану "Реала" Серхио Рамосу за травму, нанесенную Мохамеду Салаху в финале Лиги Чемпионов 2018 года.

Тот памятный болельщикам финал в Киеве был омрачен для "Ливерпуля" травмой Салаха, безусловно лучшего игрока команды Юргена Клоппа в сезоне 2017/18, уже в начале матча.



Лишившись своей звезды из-за болевого приема капитана "Реала", "красные" уступили трофей "Реалу", однако в ноябре 2018 пути Рамоса и Ловрена снова пересеклись, когда сборная Испании играла с Хорватией в рамках Лиги Наций.



И Деян, ранее этим летом перебравшийся в "Зенит", не упустил возможность, чтобы отомстить за своего друга.



"Правда ли, что я умышленно врезал Рамосу, потому что тот навредил Салаху? Да, это может быть так".



"Лука Модрич пытался снять напряжение между мной и Рамосом, когда мы с хорватской сборной играли против Испании. Я умышленно ударил его своими локтями и сказал, что теперь мы квиты".



"Я уважаю Рамоса как игрока и за то, что он делает для своей команды. Он выиграл кучу трофеев, но с другой стороны мне не нравится, как он временами себя ведет, пытаясь навредить другим игрокам".



"Я не хочу давать повод для громких заголовков, но я думаю, что Рамос намеренно травмировал моего друга, поэтому то было время расплаты за содеянное".



"До травмы Салаха мы играли гораздо лучше "Реала" в финале Лиги Чемпионов. Его уход стал большим ударом по нам, и затем соперник стал доминировать в игре", — цитирует Ловрена Daily Mirror.