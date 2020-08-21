Виллиан призвал Обамеянга остаться в "Арсенале"

Вингер "Арсенала" Виллиан призвал своего партнера по команде Пьер-Эмерика Обамеянга остаться на "Эмирейтс".

Как известно, сейчас у Обамеянга уже идет заключительный год по действующему контракту, а слухи о том, что Пьер-Эмерик находится на пороге новой сделки, пока не были подтверждены.



Виллиан, который едва присоединился к "Арсеналу" свободным агентом, отчаянно жаждет поиграть вместе с габонским бомбардиром, чьи голы, как он считает, могут обеспечить "канонирам" трофеи.



"Я перешел в "Арсенал", потому что мы способны сражаться за трофеи, и Пьер является важной частью этого плана. Он должен остаться — это очень важно для меня".



"Он тот парень, который забивает по 25-30 голов за сезон, и мы должны сохранить такого игрока. Он один из лучших игроков в нашей команде и тот, для кого я хочу создавать моменты", — сообщил Виллиан The Sun.