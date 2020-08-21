Виллиан призвал Обамеянга остаться в "Арсенале"
Вингер "Арсенала" Виллиан призвал своего партнера по команде Пьер-Эмерика Обамеянга остаться на "Эмирейтс".
Как известно, сейчас у Обамеянга уже идет заключительный год по действующему контракту, а слухи о том, что Пьер-Эмерик находится на пороге новой сделки, пока не были подтверждены.
Виллиан, который едва присоединился к "Арсеналу" свободным агентом, отчаянно жаждет поиграть вместе с габонским бомбардиром, чьи голы, как он считает, могут обеспечить "канонирам" трофеи.
"Я перешел в "Арсенал", потому что мы способны сражаться за трофеи, и Пьер является важной частью этого плана. Он должен остаться — это очень важно для меня".
"Он тот парень, который забивает по 25-30 голов за сезон, и мы должны сохранить такого игрока. Он один из лучших игроков в нашей команде и тот, для кого я хочу создавать моменты", — сообщил Виллиан The Sun.
21.08.2020 09:00
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Лол, Обамеянг скорее из-за этого тормоза и уйдет, он ждал топ игроков, а взяли старика ненужного.
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