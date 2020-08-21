Кейн пропускает начало предсезонного период из-за карантина
Романтический отдых на Багамских Островах обернулся для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна пропуском начального этапа предсезонной подготовки.
Завершив сезон 2019/20 матчем против "Кристал Пэлас" 26 июля, Кейн вместе со своей семьей улетел отдыхать на Карибское море.
На тот момент Багамы не были в списке стран, прибывшие откуда в Великобританию подлежат обязательному 14-дневному карантину.
Однако 8 августа Багамы были добавлены в список карантинных стран, и по возвращении на родину капитан сборной Англии отправился в самоизоляцию, сообщает Daily Mail.
При этом команда Жозе Моуриньо еще в конце прошлой недели приступила к предсезонной подготовке, а значит Кейну придется догонять своих партнеров по "Тоттенхэму".
Однако большой проблемой это не станет. Харри старался поддерживать себя в форме во время отпуска, а на следующей неделе уже будет допущен до тренировочной базы "шпор".
21.08.2020 08:00
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Пусть отдыхает, это ему на пользу, COYS!
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