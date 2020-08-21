Кейн пропускает начало предсезонного период из-за карантина

Романтический отдых на Багамских Островах обернулся для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна пропуском начального этапа предсезонной подготовки.

Завершив сезон 2019/20 матчем против "Кристал Пэлас" 26 июля, Кейн вместе со своей семьей улетел отдыхать на Карибское море.



На тот момент Багамы не были в списке стран, прибывшие откуда в Великобританию подлежат обязательному 14-дневному карантину.



Однако 8 августа Багамы были добавлены в список карантинных стран, и по возвращении на родину капитан сборной Англии отправился в самоизоляцию, сообщает Daily Mail.



При этом команда Жозе Моуриньо еще в конце прошлой недели приступила к предсезонной подготовке, а значит Кейну придется догонять своих партнеров по "Тоттенхэму".



Однако большой проблемой это не станет. Харри старался поддерживать себя в форме во время отпуска, а на следующей неделе уже будет допущен до тренировочной базы "шпор".