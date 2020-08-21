"Юнайтед" пытается перехватить Габриэля

"Манчестер Юнайтед" предпринимает отчаянную попытку увести защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса из-под носа у "Арсенала".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Арсенал" выиграл борьбу за Габриэля, который уже согласовал условия личного контракта и должен был прибыть в Лондон для медобследования.



Однако в четверг вечером Sky Sports и The Telegraph сообщили, что в последний момент 22-летний бразилец решил отложить окончательное решение насчет своего будущего.



Это связано с тем, что в переговоры с представителями Габриэля вступил "Юнайтед", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер все еще находится в поисках идеального партнера по центру обороны для Харри Магуайра.



Тем не менее, в данный момент "Арсенал" остается явным фаворитом в борьбе за оцениваемого в 22.6 млн. фунтов Габриэля, которым также интересовался "Наполи".