"Юнайтед" пытается перехватить Габриэля
"Манчестер Юнайтед" предпринимает отчаянную попытку увести защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса из-под носа у "Арсенала".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Арсенал" выиграл борьбу за Габриэля, который уже согласовал условия личного контракта и должен был прибыть в Лондон для медобследования.
Однако в четверг вечером Sky Sports и The Telegraph сообщили, что в последний момент 22-летний бразилец решил отложить окончательное решение насчет своего будущего.
Это связано с тем, что в переговоры с представителями Габриэля вступил "Юнайтед", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер все еще находится в поисках идеального партнера по центру обороны для Харри Магуайра.
Тем не менее, в данный момент "Арсенал" остается явным фаворитом в борьбе за оцениваемого в 22.6 млн. фунтов Габриэля, которым также интересовался "Наполи".
21.08.2020 07:00
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Уверен что мю уведёт этого игрока у гомо6лядей)
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