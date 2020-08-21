Топ-7 игроков Премьер-Лиги, которым пора на повышение

Сезон в английской Премьер-Лиге завершился, и наступило короткое в силу обстоятельств межсезонье, во время которого команды традиционно занимаются трансферной деятельностью. FAPL.ru выделил семерых игроков из стана середняков, которым пора попробовать свои силы в топ-клубах.

Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Юнайтед")



Дин Хендерсон уже находится на контракте в большом клубе, но три последних сезона он провел в Лиге Один, Чемпионшипе и Премьер-Лиге на правах аренды в "Шрюсбери" и "Шеффилд Юнайтед", а в составе родного "Манчестер Юнайтед" до сих пор не сыграл ни одного матча. За два последних сезона Хендерсон вырос в составе "клинков" в отменного голкипера, надежная игра которого была залогом успеха для "клинков" в прошлом и нынешнем сезонах, когда Дин пропустил всего два матча чемпионата — по той причине, что не мог играть против МЮ по условиям арендной сделки.



"Шеффилд" хотел бы оставить себе Хендерсона, но не может позволить себе трансфер голкипера, оцениваемого в сумму свыше 50 миллионов фунтов. Да и сам Дин понимает, что уже созрел для игры в Лиге Чемпионов, и сейчас у него есть два реальных варианта продолжения карьеры: остаться в "Юнайтед" или уйти в "Челси", где активно ищут замену Кепе Аррисабалаге. "Манчестер" в этой ситуации оказался в положении клуба, которому нужно выбирать — либо довериться Давиду Де Хеа и получить солидные деньги за Хендерсона, либо уговорить его остаться и конкурировать с испанцем. Вероятно, в клубе приоритетным считают второй вариант, раз решили расстаться с дублером Де Хеа Ромеро, но согласится ли сам Хендерсон вернуться на скамейку запасных, если три последних сезона он регулярно играл, пропустив лишь считанные матчи в составе "Шрюсбери" и "Шеффилда"?



Дуайт Макнил ("Бернли")



Юркий вингер Дуайт Макнил появился в основе "Бернли" в прошлом сезоне и уверенно застолбил за собой место на фланге атаки команды Шона Дайча. Макнил — лучший ассистент "бордовых" этого сезона с шестью голевыми передачами и тот игрок, которым могут заинтересоваться большие клубы. Впрочем, у Дуайта есть уже негативный опыт пребывания в топ-клубе, так как в "Бернли" он оказался, будучи отчисленным из "Манчестер Юнайтед" по причине низкого роста и бесперспективности, потому Макнилу нужно хорошо подумать перед тем, как вернуться в "Юнайтед" или присоединиться к другому большому клубу.



Вероятно, для Макнила приоритетным будет вариант с постепенным ростом карьеры и переходом в стан середнячка с амбициями: "Эвертон", "Лестер", "Вест Хэм" или "Вулверхэмптон". Тут ему смогут предложить лучшие финансовые условия, чем в "Бернли", и постоянное место в основе, тогда как в клубе из Лиги Чемпионов Макнилу будет сложно выдержать жесткую конкуренцию — сейчас он к ней, наверное, еще не готов.



Джек Грилиш ("Астон Вилла")



А вот кто точно готов к новому вызову и переходу в большой клуб, так это Джек Грилиш. Он не просто был в этом сезоне лучшим бомбардиром и ассистентом "Астон Виллы", но и стал ее ментальным лидером в 24 года, сумев выполнить задачу сохранения прописки в Премьер-Лиге для родного клуба. Вдобавок Грилиш является лидером "Астон Виллы" уже второй сезон кряду, прибавляя с каждым годом, и сейчас он готов к тому, чтобы дебютировать в Европе.



"Астон Вилла" готова продать своего капитана, так как не имеет морального права его удерживать, да и деньги от продажи Джека могут спонсировать клубу всю летнюю трансферную кампанию. Интерес к его персоне уже давно приписывают "Манчестер Юнайтед", и после того, как "дьяволы" обломались с покупкой Санчо, Грилиш может стать их главным приоритетом этого лета. Также Грилишем интересуется "Тоттенхэм", которому жизненно необходим креативный полузащитник после ухода Кристиана Эриксена. Кажется, сам Грилиш склоняется к варианту с МЮ, но у "Тоттенхэма" тоже есть ряд преимуществ для Джека: возможность поработать с Моуриньо и обосноваться в Лондоне с его богатой ночной жизнью.



Данни Ингс ("Саутгемптон")



Данни Ингс в этом сезоне напомнил о том, что "Саутгемптон" часто выживал в Премьер-Лиге за счет подвигов одного человека — ранее таковым чаще всего становился легендарный Мэтт Ле Тиссье, а вот в этом сезоне человеком, который вытащил "святых" из зоны вылета, стал Ингс, наколотивший 22 гола в чемпионате.



Данни Ингс уже пробовал себя в большом клубе, но период его пребывания в "Ливерпуле" был омрачен травмами, не позволившими форварду закрепиться на "Энфилде" даже в качестве джокера. Сейчас о возвращении в "Ливерпуль" речь не идет, но тот же "Арсенал" рассматривает Данни в качестве потенциальной замены Пьер-Эмерику Обамеянгу, если тот примет решение уйти. Ингсу 28 лет, и сейчас он провел свой лучший сезон в карьере, сумев избежать травм и отметившись стабильностью при реализации голевых моментов. "Саутгемптон" в ближайшие сезоны будет далек от борьбы за высокие места, потому Ингс наверняка рассмотрит предложение от более амбициозного клуба, даже если ему предложат роль джокера в том же "Арсенале" или "Тоттенхэме". Хотя оптимальный вариант, сочетающий рост профессиональный и финансовый, — это "Вест Хэм".



Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас")



В каждое из последних трех трансферных окон Уилфрида Заху сватают в клуб из топ-6, но он все еще остается в "Кристал Пэлас", где с каждым сезоном все с меньшей охотой выполняет работу локомотива, тянущего команду Роя Ходжсона ближе к экватору турнирной таблицы. В завершившемся сезоне Заха играл совсем не так вдохновенно, как в трех предыдущих, во многом потому, что его не отпустили зимой, но "Кристал Пэлас" так и не дождался тогда предложения, которое бы устроило клуб.



Захой регулярно интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси", но у селекционеров этих клубов есть большие сомнения на предмет того, сможет ли ивуариец заиграть в большом клубе после того, как он провалился в "Манчестер Юнайтед". Усложняет трансфер Захи куда-либо и тот факт, что МЮ претендует на серьезную долю от перепродажи игрока "Пэлас", в следствие чего "орлы" вынуждены значительно завышать цену на игрока. Сейчас все выглядит так, что с большей вероятностью Заха окажется в стане богатого середнячка калибра "Вест Хэма" или "Эвертона", чем перейдет в клуб из топ-6. К тому же, "Арсенал", долгое время примерявшийся к его покупке, уже не входит в число шести лучших клубов Англии.



Адама Траоре ("Вулверхэмптон")



Адама Траоре играет не в последнем клубе Англии, но есть ощущение, что этим летом он окажется в стане одного из грандов — в "Ливерпуле" или "Манчестер Сити". Дело в том, что качок из "Вулверхэмптона" в этом сезоне проявил себя игроком с невероятными статистическими показателями и огромным прогрессом в тактической плоскости, а его стиль игры делает Траоре ценнейшим кадром для команд, часто сталкивающихся с необходимостью преодоления массированной обороны. Адама ведь и раньше был интересен топ-клубам ввиду своих уникальных скоростных качеств, но только в "Вулверхэмптоне" и "Мидлсбро" (под руководством Тони Пьюлиса в Чемпионшипе) он стал прогрессировать по части понимания игры и тактической выучки.



Сейчас очевидно, что Траоре усилил бы "Ливерпуль" — сначала в качестве джокера, а затем, если "Реал" или "Барселона" все же найдут средства на Салаха и Мане, в качестве основного игрока. Но и "Манчестер Сити" такой игрок был бы интересен — хотя бы даже по той причине, что отдавать его "Ливерпулю" будет не очень правильно со стратегической точки зрения. Для философии "горожан" и их основного принципа в атаке — расшатывать оборону и доставлять мяч во вратарскую с флангов, — Траоре был бы отличным дополнением к команде в его нынешней форме. Но любой желающий приобрести Адаму должен понимать, что "волки" отдадут его только за большие деньги, так как Траоре сейчас, как говорится, в тренде, на гребне волны.



Льюис Данк ("Брайтон")



В когорте грандов Премьер-Лиги не принято покупать немолодых центральных защитников с английским паспортом, но если кто-то все же захочет нарушить это правило, идеальным кандидатом для усиления обороны команды из еврозоны будет Льюис Данк из "Брайтона". Уроженец Брайтона и воспитанник клуба, прошедший с ним путь из Лиги Один до Премьер-Лиги, уже второй сезон кряду демонстрирует стабильную и надежную игру, являясь к тому же одним из самых опасных центрбеков при стандартных положениях у ворот соперника. Их связка с Шейном Даффи — одна из лучших в лиге.



Данк — это классический английский защитник, высокий и статный, умело играющий головой в своей и чужой штрафной. Льюис хорош по части персональной опеки больших форвардов, но так как их сейчас в Премьер-Лиге не так уж много, а большинство менеджеров хотят иметь в команде центрального защитника с хорошим первым пасом. Впрочем, если сравнивать по уровню надежности того же Джона Стоунса из "Манчестер Сити" и Данка, то Льюис значительно превосходит своего молодого соотечественника. Согласно слухам в прессе, "Челси" уже ведет переговоры о покупке 28-летнего англичанина, оцениваемого в 40 миллионов фунтов. Наверное, такой игрок пригодился бы и Моуриньо в "Тоттенхэме" в качестве замены Вертонгену, ведь Жозе отдает предпочтение классическим защитникам.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru