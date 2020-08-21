"Арсенал" заинтересован в Уссеме Ауаре

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

22-летний Ауар давно находится на виду у топ-клубов, но в концовке этого сезона особенно обратил на себя внимание, играя ключевую роль в продвижении "Лиона" по плей-офф Лиги Чемпионов.



Остановившись в одном шаге от финала европейского соревнования, теперь "Лион" может продать своего ключевого игрока. Как сообщает Daily Mail, среди претендентов на Уссема значатся "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".



L'Equipe и вовсе утверждает, что технический директор "канониров" Эду уже установил контакт насчет Ауара, предложив "Лиону" некоторую сумму денег плюс Маттео Гендузи.



По информации французского издания, в данный момент "Арсенал" — единственный клуб, обратившийся насчет покупки Ауара, однако "Лион" хочет получить 54 миллиона фунтов за полузащитника.