Куман может пригласить Вейналдума в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман является поклонником таланта Джорджиньо Вейналдума и может пригласить полузащитника "Ливерпуля" в свой новый клуб.

Слухи насчет возможного отъезда Вейналдума с "Энфилда" ходили и раньше. 29-летний полузащитник уже вступил в заключительный год по новому контракту и пока не был приглашен "красными" к столу переговоров для обсуждения новой сделки.



Теперь спекуляции насчет будущего Вейналдума получили мощный импульс, ведь в "Барселону" пришел Куман, у которого сложились очень хорошие отношения с Джорджиньо в период совместной работы в сборной Голландии.



Как сообщает Sky Sports, "Барселона" пока не обращалась к Вейналдуму, однако игрок, которому в ноябре стукнет 30, окажется перед сложным выбором, если каталонский клуб предложит ему долгосрочный контракт.



Добавим, уход Вейналдума, приобретенного "Ливерпулем" у "Ньюкасла" четыре года назад за 25 миллионов фунтов, может сподвигнуть чемпионов Премьер-Лиги на покупку Тиаго Алькантары из "Барселоны".