Куман может пригласить Вейналдума в "Барселону"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман является поклонником таланта Джорджиньо Вейналдума и может пригласить полузащитника "Ливерпуля" в свой новый клуб.
Слухи насчет возможного отъезда Вейналдума с "Энфилда" ходили и раньше. 29-летний полузащитник уже вступил в заключительный год по новому контракту и пока не был приглашен "красными" к столу переговоров для обсуждения новой сделки.
Теперь спекуляции насчет будущего Вейналдума получили мощный импульс, ведь в "Барселону" пришел Куман, у которого сложились очень хорошие отношения с Джорджиньо в период совместной работы в сборной Голландии.
Как сообщает Sky Sports, "Барселона" пока не обращалась к Вейналдуму, однако игрок, которому в ноябре стукнет 30, окажется перед сложным выбором, если каталонский клуб предложит ему долгосрочный контракт.
Добавим, уход Вейналдума, приобретенного "Ливерпулем" у "Ньюкасла" четыре года назад за 25 миллионов фунтов, может сподвигнуть чемпионов Премьер-Лиги на покупку Тиаго Алькантары из "Барселоны".
20.08.2020 23:00
Просмотров: 250
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пхахахах, камон замена вейналдума на тиаго, камооооооооон.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий