Стало известно, что мешает переходу Алькантары в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Баварии" Тиаго Алькантаре, однако препятствием к сделке выступают вовсе не финансы.

Колоссальный опыт Алькантары, его желание попробовать себя в новой лиге, а также истекающий в следующем году контракт делают Тиаго привлекательной целью для многих топ-клубов, включая "Ливерпуль".



По информации The Independent, даже установленная "Баварией" цена в 30 миллионов фунтов и внушительная в коронавирусную эпоху зарплата 29-летнего испанца не слишком страшат "Ливерпуль". Проблема в другом.



"Ливерпуль" и так обладает семью полузащитниками, не считая выставленных на трансфер Марко Груича и Харри Уилсона, и пока нет намеков на то, что кто-либо из семи уйдет. Даже Джердан Шакири, сыгравший только 11 матчей в минувшем сезоне, присягнул на верность "красным".



Сообщается, что трансфер Алькантары в "Ливерпуль" зависит именно от того, освободит ли ему кто-нибудь место в команде Юргена Клоппа.



В связи с этим интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг Джорджиньо Вейналдума, с которым "Ливерпуль" пока даже не начинал переговоры о продлении истекающего в следующем году контракта.