Стало известно, что мешает переходу Алькантары в "Ливерпуль"

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Баварии" Тиаго Алькантаре, однако препятствием к сделке выступают вовсе не финансы.

Колоссальный опыт Алькантары, его желание попробовать себя в новой лиге, а также истекающий в следующем году контракт делают Тиаго привлекательной целью для многих топ-клубов, включая "Ливерпуль".

По информации The Independent, даже установленная "Баварией" цена в 30 миллионов фунтов и внушительная в коронавирусную эпоху зарплата 29-летнего испанца не слишком страшат "Ливерпуль". Проблема в другом.

"Ливерпуль" и так обладает семью полузащитниками, не считая выставленных на трансфер Марко Груича и Харри Уилсона, и пока нет намеков на то, что кто-либо из семи уйдет. Даже Джердан Шакири, сыгравший только 11 матчей в минувшем сезоне, присягнул на верность "красным".

Сообщается, что трансфер Алькантары в "Ливерпуль" зависит именно от того, освободит ли ему кто-нибудь место в команде Юргена Клоппа.

В связи с этим интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг Джорджиньо Вейналдума, с которым "Ливерпуль" пока даже не начинал переговоры о продлении истекающего в следующем году контракта.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 20.08.2020 21:53 # scouser2005
    Лично моё мнение 30 за 29 летнего испанца - это перебор. Хоть бы 25 было, хоть бы бразильцем был. Мы ж не пидоры мешковатые какие-то. У нас явно своих из академии найдется неплохих. Надо вытаскивать.

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  2. ensiferum 20.08.2020 21:49 # ensiferum
    Обменять Вейнадума на Тьяго, да и все.

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  3. sausage 20.08.2020 21:46 # sausage
    Щас бы проверенного Вейналдума менять на, пусть и топчика, но кота в мешке для АПЛ. Шакири однозначно не в тему в команде. Пара-тройка запомнившихся матчей вовсе не спасают этого давно сдавшего албанца. Правда, не думаю, что его освободившаяся зп сделает погоду.

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  4. liverfun 20.08.2020 21:34 # liverfun
    в первую очередь надо продлять вейналдума.
    ну и тиаго тоже бы взять, будет новая опция в продвижении мяча вперед и возможность учиться у такого мастера для джонса и других молодых, но это не первостепенно.
    уилсона можно еще на год в аренду, а потом сплавлять, еще бы груичу дать шанс, интересно было бы посмотреть на него.
    милнер, хендерсон, вейналдум уже практически футбольные деды, надо по-тихоньку им замену готовить, поэтому смысла сейчас продавать молодых нет ни какого

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  5. liverpool1892est 20.08.2020 21:23 # liverpool1892est
    Вернера проебали...это пиздец!!!!
    Ща еще Алькантару проебите!!!
    Клопп куколд очкастый!!!
    За кого я болею...как будто времена пидоров Хикса и Джилетта не уходили!!!!

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  6. hammersmith 20.08.2020 21:10 # hammersmith
    там вельмандуна сватают в барсу куману.

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  7. liverpool1892est 20.08.2020 21:09 # liverpool1892est
    Ссаными тряпками надо гнать Шакири,Кейта и Чемберлена....да и еще этого говнаря,нападающий,который похож на хищника....француз ебаный....ну вы поняли....Ориги!!!

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