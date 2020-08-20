Стало известно, что мешает переходу Алькантары в "Ливерпуль"
"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Баварии" Тиаго Алькантаре, однако препятствием к сделке выступают вовсе не финансы.
Колоссальный опыт Алькантары, его желание попробовать себя в новой лиге, а также истекающий в следующем году контракт делают Тиаго привлекательной целью для многих топ-клубов, включая "Ливерпуль".
По информации The Independent, даже установленная "Баварией" цена в 30 миллионов фунтов и внушительная в коронавирусную эпоху зарплата 29-летнего испанца не слишком страшат "Ливерпуль". Проблема в другом.
"Ливерпуль" и так обладает семью полузащитниками, не считая выставленных на трансфер Марко Груича и Харри Уилсона, и пока нет намеков на то, что кто-либо из семи уйдет. Даже Джердан Шакири, сыгравший только 11 матчей в минувшем сезоне, присягнул на верность "красным".
Сообщается, что трансфер Алькантары в "Ливерпуль" зависит именно от того, освободит ли ему кто-нибудь место в команде Юргена Клоппа.
В связи с этим интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг Джорджиньо Вейналдума, с которым "Ливерпуль" пока даже не начинал переговоры о продлении истекающего в следующем году контракта.
20.08.2020 21:00
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Последние комментарии:
Лично моё мнение 30 за 29 летнего испанца - это перебор. Хоть бы 25 было, хоть бы бразильцем был. Мы ж не пидоры мешковатые какие-то. У нас явно своих из академии найдется неплохих. Надо вытаскивать.
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Обменять Вейнадума на Тьяго, да и все.
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Щас бы проверенного Вейналдума менять на, пусть и топчика, но кота в мешке для АПЛ. Шакири однозначно не в тему в команде. Пара-тройка запомнившихся матчей вовсе не спасают этого давно сдавшего албанца. Правда, не думаю, что его освободившаяся зп сделает погоду.
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в первую очередь надо продлять вейналдума.
ну и тиаго тоже бы взять, будет новая опция в продвижении мяча вперед и возможность учиться у такого мастера для джонса и других молодых, но это не первостепенно.
уилсона можно еще на год в аренду, а потом сплавлять, еще бы груичу дать шанс, интересно было бы посмотреть на него.
милнер, хендерсон, вейналдум уже практически футбольные деды, надо по-тихоньку им замену готовить, поэтому смысла сейчас продавать молодых нет ни какого
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Вернера проебали...это пиздец!!!!
Ща еще Алькантару проебите!!!
Клопп куколд очкастый!!!
За кого я болею...как будто времена пидоров Хикса и Джилетта не уходили!!!!
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там вельмандуна сватают в барсу куману.
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Ссаными тряпками надо гнать Шакири,Кейта и Чемберлена....да и еще этого говнаря,нападающий,который похож на хищника....француз ебаный....ну вы поняли....Ориги!!!
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