Туре упрекнул Гвардиолу за провал в Лиге Чемпионов

Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре упрекнул главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу после очередной неудачи в Лиге Чемпионов.

Проиграв "Лиону" со счетом 1:3 на прошлой неделе, "Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов в 1/4 финала третий сезон подряд.



"Горожане" не смогли оправдать свой статус фаворита соревнования, и Туре этим опечален и чувствует необходимость перемен.



"За этим Гвардиолу и приглашали — чтобы он принес трофей Лиги Чемпионов. А когда ты видишь, как его выигрывают "Ливерпуль" и другие клубы, которые не слишком активны на трансферном рынке, это довольно странно и расстраивает".



"Пока что он не оправдал в полной мере их ожиданий. Каждый знает, что Пеп — отличный тренер, но когда дела идут не так, как ты надеешься, порой это сигнал о необходимости перемен. Давайте посмотрим", — цитирует Туре The Independent.