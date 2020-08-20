Туре упрекнул Гвардиолу за провал в Лиге Чемпионов
Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре упрекнул главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу после очередной неудачи в Лиге Чемпионов.
Проиграв "Лиону" со счетом 1:3 на прошлой неделе, "Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов в 1/4 финала третий сезон подряд.
"Горожане" не смогли оправдать свой статус фаворита соревнования, и Туре этим опечален и чувствует необходимость перемен.
"За этим Гвардиолу и приглашали — чтобы он принес трофей Лиги Чемпионов. А когда ты видишь, как его выигрывают "Ливерпуль" и другие клубы, которые не слишком активны на трансферном рынке, это довольно странно и расстраивает".
"Пока что он не оправдал в полной мере их ожиданий. Каждый знает, что Пеп — отличный тренер, но когда дела идут не так, как ты надеешься, порой это сигнал о необходимости перемен. Давайте посмотрим", — цитирует Туре The Independent.
20.08.2020 20:00
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Надо было ему добавить "Встань на колени" ))
Когда эти пидорцы поймут, что надо играть, а не давить деньгами?
Это же не лотерея, не казино.
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В чём то прав, особено сказано - столько тратя денег а максимума нету! Тот же Ливер показал как можно зделать ЛЧ с менее затратами на игроков...
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Ох уж этот абориген, типо сейчас придёт другой тренер и они сразу выиграют ЛЧ. Пеп - один из лучших спецов и результаты в Англии это подтверждают. КЧ во многом лотерея, ты можешь быть одним и лучших много лет, но выиграть её только пару раз, и это всё равно будет огромным достижением. А можешь быть условным Ди Маттео - выиграть КЧ и уйти в забвение.
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тупая негра
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>>А когда ты видишь, как его выигрывают "Ливерпуль" и другие клубы, которые не слишком активны на трансферном рынке, это довольно странно и расстраивает".
Негр думает, что выигрывать должен тот, кто больше тратит денег на трансферном рынке, а не тот кто лучше тренирует команду.
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