Дини готов остаться в "Уотфорде", несмотря на вылет
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что готов остаться с "шершнями", несмотря на вылет из Премьер-Лиги.
После пяти лет выступлений в Премьер-Лиге "Уотфорд" вернулся в Чемпионшип и теперь, как ожидается, устроит распродажу звездных игроков.
В числе кандидатов на выход значится и Дини, однако 32-летний англичанин позволит принять решение клубу.
"Это мой клуб, я здесь уже 10 лет. Я не собираюсь активно искать возможность уйти или вроде того".
"Вчера я разговаривал со своей супругой о возможности перейти в "Лестер", когда они только выиграли Премьер-Лигу. Я бы мог выступать в Лиге Чемпионов".
"Я никогда не просил отпустить меня тогда, так почему я буду просить сейчас? Понимаете, что я имею ввиду?"
"Если клуб решит, что нам нужно расстаться, то так тому и быть. Я большой мальчик. Я стойко это приму", — сообщил Дини talkSPORT.
20.08.2020 19:00
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да клуб был бы рад оставить хороших игроков у себя, если те не хотят сами покидать клуб. но всё зп упирается.
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