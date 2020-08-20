Дини готов остаться в "Уотфорде", несмотря на вылет

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что готов остаться с "шершнями", несмотря на вылет из Премьер-Лиги.

После пяти лет выступлений в Премьер-Лиге "Уотфорд" вернулся в Чемпионшип и теперь, как ожидается, устроит распродажу звездных игроков.



В числе кандидатов на выход значится и Дини, однако 32-летний англичанин позволит принять решение клубу.



"Это мой клуб, я здесь уже 10 лет. Я не собираюсь активно искать возможность уйти или вроде того".



"Вчера я разговаривал со своей супругой о возможности перейти в "Лестер", когда они только выиграли Премьер-Лигу. Я бы мог выступать в Лиге Чемпионов".



"Я никогда не просил отпустить меня тогда, так почему я буду просить сейчас? Понимаете, что я имею ввиду?"



"Если клуб решит, что нам нужно расстаться, то так тому и быть. Я большой мальчик. Я стойко это приму", — сообщил Дини talkSPORT.