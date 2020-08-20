Президент "Лилля": "72 миллиона за Пепе — чертовски хорошая сделка для "Арсенала"

Президент "Лилля" Жерар Лопес заявил, что покупка вингера Николя Пепе за 72 миллиона фунтов не является трансферным провалом для "Арсенала".

Прошлым летом "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд ради приглашения Пепе из "Лилля". Николя неоднозначно провел свой дебютный английский сезон, однако Лопес призывает не сомневаться в способностях игрока сборной Кот-д'Ивуара.



"Арсенал" заключил чертовски хорошую сделку. Они получили игрока, которого хотели и другие, и они получили игрока, за которого другой клуб предлагал больше денег".



"Окружение Пепе само попросило нас пойти на сделку с "Арсеналом", и мы согласились на чуть меньшую сумму, чем могли бы получить от кое-кого другого".



"Некоторые люди знают это, и некоторые агенты говорили об этом, но я говорю это под запись — мы продали его не тому, кто предлагал больше всех".



"Во-вторых, нужно помнить о его таланте, который всегда при нем, и этого у него не отнять. Он молодой игрок, который питается верой в него людей. Дайте ему возможности, но также наделите его ответственностью".



"Я оставлю без комментариев, как его использовали в тактическом плане половину сезона. Я лишь скажу, что его лучшие матчи еще впереди".



"Когда он прибыл к нам, то первые шесть-семь месяцев даже не дотягивал до среднего уровня. Мы лишь видели проблески его таланта. Внезапно он прибавил во второй половине сезона и был очень хорош в следующем сезоне".



"Не сомневаюсь, что здесь будет то же самое. Я видел его в кубковом матче, к примеру. Да, его гол не засчитали, но это был один из тех первоклассных голов, которые он способен забивать".



"Я наблюдал за ним весь сезон, и каждый раз, когда он принимает мяч, что-нибудь происходит. Его очень тяжело остановить, особенно на заключительных 30-40 метрах поля. Ты либо фолишь на нем, либо он сделает пас или создаст голевой момент. Такого рода талант очень редок. Это игрок, который способен творить в одиночку".



"Я не шутил, когда говорил, что "Арсенал" заключил хорошую сделку. Другие люди были готовы заплатить за него больше, и если он заиграет в "Арсенале", то станет ключом к их восхождению по таблице", — сообщил Лопес talkSPORT.