"Лидс" "очень, очень близок" к новому контракту с Бьелсой

"Лидс" находится на пороге подписания нового контракта со своим главным тренером Марсело Бьелсой.

В минувшем сезоне Бьелса привел "Лидс" к победе в Чемпионшипе. Это означает, что клуб с "Элланд Роуд" возвращается в Премьер-Лигу после 16 лет перерыва.



Контракт 64-летнего аргентинца истек одновременно с сезоном 2019/20, однако в "Лидсе" не сомневаются в том, что будет тренировать команду в Премьер-Лиге.



"Мы очень, очень близки".



"Я знаю, что фанаты нервничают, а от этого слегка нервничаю я, однако на то нет никакой причины".



"Марсело абсолютно сосредоточен на тренировочном процессе, и нам лишь нужно найти подходящее время для заключения нового контракта".



"Мы разговариваем практически ежедневно, и в основном — насчет подготовки к сезону, а не насчет контракта", — цитирует исполнительного директора "Лидса" Ангуса Киннера BBC.