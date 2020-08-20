"Тоттенхэм" готов сделать предложение по Мэйтланд-Найлсу

"Тоттенхэм" готовится предложить 20 миллионов фунтов за полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

22-летний Мэйтланд-Найлс не входит в планы Микеля Артеты, несмотря на 90 сыгранных минут в финале Кубка Англии, и главный тренер "Арсенала" был бы рад продать Эйнсли, чтобы вырученные деньги направить на свои трансферные цели.



Как сообщает Daily Mail, неожиданным претендентом на Мэйтланд-Найлса, который находится в системе "Арсенала" с шести лет, стал "Тоттенхэм". "Шпор" привлекает универсализм Эйнсли и его способность сыграть правого защитника.



Стоит отметить, трансферы между двумя клубами Северного Лондона редки, а когда все-таки случаются, то в весьма противоречивых обстоятельствах. Достаточно вспомнить переход защитника Сола Кэмпбелла от "шпор" к "канонирам" в 2001 году.