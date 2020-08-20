"Челси" приблизился к покупке Хаверца

"Челси" приблизился к приобретению атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Как известно, "Байер" не скрывает того, что готов отпустить Хаверца этим летом, но только по правильной цене.



Ранее на текущей неделе "Челси" получил отказ на свое предложение в 65 миллионов евро (58.6 млн. фунтов) плюс 15 млн. евро (13.5 млн. фунтов) в виде бонусов, однако в среду два клуба провели продуктивную встречу, и сделка стала ближе.



Как сообщает The Guardian, сам Хаверц, у которого в Леверкузене остается два года по контракту в Леверкузене, заинтересован в том, чтобы присоединиться к молодой и амбициозной команде Фрэнка Лэмпарда.



Учитывая наметившийся прогресс в переговорах, отсутствие конкуренции со стороны других клубов и согласие игрока, есть все основания полагать, что в скором времени Кай отправится на "Стэмфорд Бридж".