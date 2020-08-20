"Челси" приблизился к покупке Хаверца

Кай Хаверц "Челси" приблизился к приобретению атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Как известно, "Байер" не скрывает того, что готов отпустить Хаверца этим летом, но только по правильной цене.

Ранее на текущей неделе "Челси" получил отказ на свое предложение в 65 миллионов евро (58.6 млн. фунтов) плюс 15 млн. евро (13.5 млн. фунтов) в виде бонусов, однако в среду два клуба провели продуктивную встречу, и сделка стала ближе.

Как сообщает The Guardian, сам Хаверц, у которого в Леверкузене остается два года по контракту в Леверкузене, заинтересован в том, чтобы присоединиться к молодой и амбициозной команде Фрэнка Лэмпарда.

Учитывая наметившийся прогресс в переговорах, отсутствие конкуренции со стороны других клубов и согласие игрока, есть все основания полагать, что в скором времени Кай отправится на "Стэмфорд Бридж".


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1105

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  1. gormartin 20.08.2020 15:43 # gormartin
    хуяверц это как чика которая немножко беременна

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  2. sexan 20.08.2020 15:27 # sexan
    Да закрывайте уже сделку, а то как то заебало уже.

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  3. thegodfather 20.08.2020 15:20 # thegodfather
    Бизнес-кар!

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  4. chr1s8rown 20.08.2020 15:06 # chr1s8rown
    Мешки

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