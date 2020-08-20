Венгер жалеет, что Гнабри не заиграл в "Арсенале"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что вингеру Сержу Гнабри не удалось заиграть у "канониров".

Накануне 25-летний Гнабри отметился дублем за "Баварию" против "РБ Лейпциг". Мюнхенская команда одержала убедительную победу 3:0 и вышла в финал Лиги Чемпионов.



Матч в Лиссабоне дал очередной повод порассуждать о том, почему Серж провалился в "Арсенале", который он покинул в 2016 году, не сумев пробиться в первую команду.



"Давайте не будем забывать, что я купил его из "Штутгарта", когда ему было 15 лет, и он часто отсутствовал с травмами".



"Он креативен, он может забивать голы, владеет обеими ногами, обладает мощью, он напорист и очень, очень хорошо выбирает момент для рывков. Порой он заигрывался, что обычное дело для молодых талантливых игроков. Но сейчас он значительно добавил в зрелости и стал одним из доминирующих игроков в Германии".



"Нет, я не хотел отпускать его из "Арсенала". У нас с ним была договоренность. Я отправил его в аренду в "Вест Бромвич", где он не сыграл ни матча, потому что был травмирован. Мы упорно работали вместе с ним на протяжении шести месяцев, а затем он отправился выступать за молодежную сборную Германии, отказался продлевать свой контракт и ушел в "Вердер", с которым у "Баварии" уже была договоренность".



"Я был очень расстроен, что нам не удалось довести его до ума как игрока, потому что я знал, что его ждет большое будущее. Он может играть 10-го номера, может быть 9-м номером, он очень умный игрок", — сообщил Венгер talkSPORT.