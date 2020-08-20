Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая выездная форма Арсенала "Арсенал" представил комплект своей новой выездной формы от Adidas на сезон 2020/21.

Новая форма выполнена с использованием белого, бордового и черных цветов, а рисунок напоминает о мраморных залах бывшего стадиона клуба "Хайбери", являясь отсылкой к "славному прошлому и многообещающему будущему".

Примечательно, что честь первыми примерить новую выездную форму оказана игрокам женской команды "Арсенала". Это случится в четвертьфинальном матче женской Лиги Чемпионов против ПСЖ 22 августа.

"У "Арсенала" и Adidas есть история создания удивительных форм вместе, и дизайн на предстоящий сезон ощущается очередным шагом вперед", — сообщил полузащитник "канониров" Рис Нелсон.

Новая выездная форма Арсенала

Новая выездная форма Арсенала

Новая выездная форма Арсенала

Новая выездная форма Арсенала

Новая выездная форма Арсенала


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1360

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Последние комментарии:




  1. sausage 20.08.2020 14:16 # sausage
    Симена-то зачем голым выставили? Норм парняга вроде был.

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  2. lfc-krr 20.08.2020 14:05 # lfc-krr
    Огонь!

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  3. orkengun 20.08.2020 14:03 # orkengun
    кстати, узоры не повторяются

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  4. frisby 20.08.2020 14:02 # frisby
    посредственность. Ни у одной команды в будущем сезоне не увидел КЛАССНОЙ формы. Примитивизм и масс маркет. За креативом и крутостью - к макаронникам.

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  5. drogba11cool 20.08.2020 13:40 # drogba11cool
    месячные луизы на футболке

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  6. liverbro 20.08.2020 13:39 # liverbro
    Классная форма

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  7. ganinilyha 20.08.2020 13:36 # ganinilyha
    Арсенал потрескался

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  8. chelsea88 20.08.2020 13:18 # chelsea88
    Форма гавно конечно, как и весь этот никчёмный клуб с их в рот вые6анными фанатами.

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  9. uyga 20.08.2020 13:18 # uyga
    бедные гунеры, сезон еще не начался а они уже все в кровоподтеках

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  10. scholes18 20.08.2020 13:11 # scholes18
    чем вам нравится? они как будто кровью истекают.

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  11. fanstevengerrard 20.08.2020 13:08 # fanstevengerrard
    Прикольная форма.
    Все фотки (кроме той, где Ляка и Обама) — какой-то ебаный пиздец.

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  12. unclearness 20.08.2020 13:05 # unclearness
    Збс можно прикупить, цвета что надо

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  13. ermenileribneler 20.08.2020 13:02 # ermenileribneler
    С видосом неплохо запарились, да и форма если честно не плохая..

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