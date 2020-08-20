Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Арсенал" представил комплект своей новой выездной формы от Adidas на сезон 2020/21.
Новая форма выполнена с использованием белого, бордового и черных цветов, а рисунок напоминает о мраморных залах бывшего стадиона клуба "Хайбери", являясь отсылкой к "славному прошлому и многообещающему будущему".
Примечательно, что честь первыми примерить новую выездную форму оказана игрокам женской команды "Арсенала". Это случится в четвертьфинальном матче женской Лиги Чемпионов против ПСЖ 22 августа.
"У "Арсенала" и Adidas есть история создания удивительных форм вместе, и дизайн на предстоящий сезон ощущается очередным шагом вперед", — сообщил полузащитник "канониров" Рис Нелсон.
Homage to Highbury, @Arsenal. pic.twitter.com/d6u4Llj0zt— adidas Football (@adidasfootball) August 20, 2020
20.08.2020 13:00
Просмотров: 1360
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Симена-то зачем голым выставили? Норм парняга вроде был.
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Огонь!
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кстати, узоры не повторяются
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посредственность. Ни у одной команды в будущем сезоне не увидел КЛАССНОЙ формы. Примитивизм и масс маркет. За креативом и крутостью - к макаронникам.
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месячные луизы на футболке
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Классная форма
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Арсенал потрескался
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Форма гавно конечно, как и весь этот никчёмный клуб с их в рот вые6анными фанатами.
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бедные гунеры, сезон еще не начался а они уже все в кровоподтеках
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чем вам нравится? они как будто кровью истекают.
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Прикольная форма.
Все фотки (кроме той, где Ляка и Обама) — какой-то ебаный пиздец.
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Збс можно прикупить, цвета что надо
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С видосом неплохо запарились, да и форма если честно не плохая..
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