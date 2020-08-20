Новая выездная форма "Арсенала" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Арсенал" представил комплект своей новой выездной формы от Adidas на сезон 2020/21.

Новая форма выполнена с использованием белого, бордового и черных цветов, а рисунок напоминает о мраморных залах бывшего стадиона клуба "Хайбери", являясь отсылкой к "славному прошлому и многообещающему будущему".



Примечательно, что честь первыми примерить новую выездную форму оказана игрокам женской команды "Арсенала". Это случится в четвертьфинальном матче женской Лиги Чемпионов против ПСЖ 22 августа.



"У "Арсенала" и Adidas есть история создания удивительных форм вместе, и дизайн на предстоящий сезон ощущается очередным шагом вперед", — сообщил полузащитник "канониров" Рис Нелсон.























