Опубликовано расписание Премьер-Лиги на сезон 2020/21

Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание сезона 2020/21, который стартует 12 сентября и завершится 23 мая.

Уже в первом туре действующий чемпион "Ливерпуль" проведет мастер-класс для вернувшегося в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия "Лидса". Два других новичка "Фулхэм" и "Вест Бромвич" сыграют с "Арсеналом" и "Лестером", соответственно.



При этом матчи первого тура "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" были отложены из-за того, что эти команды дольше других задержались в еврокубках.



Первым большим дерби сезона станет противостояние "Эвертона" и "Ливерпуля" 17 октября. Два дерби Северного Лондона поставлены на 5 декабря и 13 марта. Битвы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" ожидаются 7 ноября и 6 февраля.



Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2020/21



Отложены



Бернли v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Астон Вилла



Суббота, 12 сентября



Кристал Пэлас v Саутгемптон

Фулхэм v Арсенал

Ливерпуль v Лидс

Тоттенхэм v Эвертон

Вест Бромвич v Лестер

Вест Хэм v Ньюкасл



Понедельник, 14 сентября



20:00 Брайтон v Челси

20:00 Шеффилд Юнайтед v Вулверхэмптон



Суббота, 19 сентября



Арсенал v Вест Хэм

Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед

Челси v Ливерпуль

Эвертон v Вест Бромвич

Лидс v Фулхэм

Лестер v Бернли

Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас

Ньюкасл v Брайтон

Саутгемптон v Тоттенхэм

Вулверхэмптон v Манчестер Сити



Суббота, 26 сентября



Брайтон v Манчестер Юнайтед

Бернли v Саутгемптон

Кристал Пэлас v Эвертон

Фулхэм v Астон Вилла

Ливерпуль v Арсенал

Манчестер Сити v Лестер

Шеффилд Юнайтед v Лидс

Тоттенхэм v Ньюкасл

Вест Бромвич v Челси

Вест Хэм v Вулверхэмптон



Суббота, 3 октября



Арсенал v Шеффилд Юнайтед

Астон Вилла v Ливерпуль

Челси v Кристал Пэлас

Эвертон v Брайтон

Лидс v Манчестер Сити

Лестер v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм

Ньюкасл v Бернли

Саутгемптон v Вест Бромвич

Вулверхэмптон v Фулхэм



Суббота, 17 октября



Челси v Саутгемптон

Кристал Пэлас v Брайтон

Эвертон v Ливерпуль

Лидс v Вулверхэмптон

Лестер v Астон Вилла

Манчестер Сити v Арсенал

Ньюкасл v Манчестер Юнайтед

Шеффилд Юнайтед v Фулхэм

Тоттенхэм v Вест Хэм

Вест Бромвич v Бернли



Суббота, 24 октября



Арсенал v Лестер

Астон Вилла v Лидс

Брайтон v Вест Бромвич

Бернли v Тоттенхэм

Фулхэм v Кристал Пэлас

Ливерпуль v Шеффилд Юнайтед

Манчестер Юнайтед v Челси

Саутгемптон v Эвертон

Вест Хэм v Манчестер Сити

Вулверхэмптон v Ньюкасл



Суббота, 31 октября



Астон Вилла v Саутгемптон

Бернли v Челси

Фулхэм v Вест Бромвич

Лидс v Лестер

Ливерпуль v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Арсенал

Ньюкасл v Эвертон

Шеффилд Юнайтед v Манчестер Сити

Тоттенхэм v Брайтон

Вулверхэмптон v Кристал Пэлас



Суббота, 7 ноября



Арсенал v Астон Вилла

Брайтон v Бернли

Челси v Шеффилд Юнайтед

Кристал Пэлас v Лидс

Эвертон v Манчестер Юнайтед

Лестер v Вулверхэмптон

Манчестер Сити v Ливерпуль

Саутгемптон v Ньюкасл

Вест Бромвич v Тоттенхэм

Вест Хэм v Фулхэм



Суббота, 21 ноября



Астон Вилла v Брайтон

Бернли v Кристал Пэлас

Фулхэм v Эвертон

Лидс v Арсенал

Ливерпуль v Лестер

Манчестер Юнайтед v Вест Бромвич

Ньюкасл v Челси

Шеффилд Юнайтед v Вест Хэм

Тоттенхэм v Манчестер Сити

Вулверхэмптон v Саутгемптон



Суббота, 28 ноября



Арсенал v Вулверхэмптон

Брайтон v Ливерпуль

Челси v Тоттенхэм

Кристал Пэлас v Ньюкасл

Эвертон v Лидс

Лестер v Фулхэм

Манчестер Сити v Бернли

Саутгемптон v Манчестер Юнайтед

Вест Бромвич v Шеффилд Юнайтед

Вест Хэм v Астон Вилла



Суббота, 5 декабря



Астон Вилла v Ньюкасл

Брайтон v Саутгемптон

Бернли v Эвертон

Челси v Лидс

Ливерпуль v Вулверхэмптон

Манчестер Сити v Фулхэм

Шеффилд Юнайтед v Лестер

Тоттенхэм v Арсенал

Вест Бромвич v Кристал Пэлас

Вест Хэм v Манчестер Юнайтед



Суббота, 12 декабря



Арсенал v Бернли

Кристал Пэлас v Тоттенхэм

Эвертон v Челси

Фулхэм v Ливерпуль

Лидс v Вест Хэм

Лестер v Брайтон

Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити

Ньюкасл v Вест Бромвич

Саутгемптон v Шеффилд Юнайтед

Вулверхэмптон v Астон Вилла



Вторник, 15 декабря



19:45 Арсенал v Саутгемптон

19:45 Астон Вилла v Бернли

19:45 Фулхэм v Брайтон

19:45 Лидс v Ньюкасл

19:45 Лестер v Эвертон

19:45 Шеффилд Юнайтед v Манчестер Юнайтед

19:45 Вест Хэм v Кристал Пэлас

19:45 Вулверхэмптон v Челси



Среда, 16 декабря



20:00 Ливерпуль v Тоттенхэм

20:00 Манчестер Сити v Вест Бромвич



Суббота, 19 декабря



Брайтон v Шеффилд Юнайтед

Бернли v Вулверхэмптон

Челси v Вест Хэм

Кристал Пэлас v Ливерпуль

Эвертон v Арсенал

Манчестер Юнайтед v Лидс

Ньюкасл v Фулхэм

Саутгемптон v Манчестер Сити

Тоттенхэм v Лестер

Вест Бромвич v Астон Вилла



Суббота, 26 декабря



Арсенал v Челси

Астон Вилла v Кристал Пэлас

Фулхэм v Саутгемптон

Лидс v Бернли

Лестер v Манчестер Юнайтед

Ливерпуль v Вест Бромвич

Манчестер Сити v Ньюкасл

Шеффилд Юнайтед v Эвертон

Вест Хэм v Брайтон

Вулверхэмптон v Тоттенхэм



Понедельник, 28 декабря



Брайтон v Арсенал

Бернли v Шеффилд Юнайтед

Челси v Астон Вилла

Кристал Пэлас v Лестер

Эвертон v Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон

Ньюкасл v Ливерпуль

Саутгемптон v Вест Хэм

Тоттенхэм v Фулхэм

Вест Бромвич v Лидс



Суббота, 2 января



Брайтон v Вулверхэмптон

Бернли v Фулхэм

Челси v Манчестер Сити

Кристал Пэлас v Шеффилд Юнайтед

Эвертон v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Астон Вилла

Ньюкасл v Лестер

Саутгемптон v Ливерпуль

Тоттенхэм v Лидс

Вест Бромвич v Арсенал



Вторник, 12 января*



19:45 Арсенал v Кристал Пэлас

19:45 Астон Вилла v Тоттенхэм

19:45 Фулхэм v Манчестер Юнайтед

19:45 Лидс v Саутгемптон

19:45 Лестер v Челси

19:45 Шеффилд Юнайтед v Ньюкасл

19:45 Вест Хэм v Вест Бромвич

19:45 Вулверхэмптон v Эвертон



Среда, 13 января*



20:00 Ливерпуль v Бернли

20:00 Манчестер Сити v Брайтон



18-й тур, изначально поставленный на 12-13 января, на самом деле будет сыгран между 12-13 января и 20 января 2021 в зависимости. Порядок матчей зависит от выбора телевизионных компаний.



Суббота, 16 января



Арсенал v Ньюкасл

Астон Вилла v Эвертон

Фулхэм v Челси

Лидс v Брайтон

Лестер v Саутгемптон

Ливерпуль v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Кристал Пэлас

Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм

Вест Хэм v Бернли

Вулверхэмптон v Вест Бромвич



Вторник, 26 января



19:45 Брайтон v Фулхэм

19:45 Бернли v Астон Вилла

19:45 Эвертон v Лестер

20:00 Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед

20:00 Вест Бромвич v Манчестер Сити



Среда, 27 января



19:45 Челси v Вулверхэмптон

19:45 Ньюкасл v Лидс

19:45 Саутгемптон v Арсенал

19:45 Тоттенхэм v Ливерпуль

20:00 Кристал Пэлас v Вест Хэм



Суббота, 30 января



Арсенал v Манчестер Юнайтед

Брайтон v Тоттенхэм

Челси v Бернли

Кристал Пэлас v Вулверхэмптон

Эвертон v Ньюкасл

Лестер v Лидс

Манчестер Сити v Шеффилд Юнайтед

Саутгемптон v Астон Вилла

Вест Бромвич v Фулхэм

Вест Хэм v Ливерпуль



Вторник, 2 февраля



19:45 Астон Вилла v Вест Хэм

19:45 Бернли v Манчестер Сити

19:45 Фулхэм v Лестер

19:45 Лидс v Эвертон

19:45 Шеффилд Юнайтед v Вест Бромвич

19:45 Вулверхэмптон v Арсенал

20:00 Манчестер Юнайтед v Саутгемптон



Среда, 3 февраля



19:45 Ньюкасл v Кристал Пэлас

19:45 Тоттенхэм v Челси

20:00 Ливерпуль v Брайтон



Суббота, 6 февраля



Астон Вилла v Арсенал

Бернли v Брайтон

Фулхэм v Вест Хэм

Лидс v Кристал Пэлас

Ливерпуль v Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед v Эвертон

Ньюкасл v Саутгемптон

Шеффилд Юнайтед v Челси

Тоттенхэм v Вест Бромвич

Вулверхэмптон v Лестер



Суббота, 13 февраля



Арсенал v Лидс

Брайтон v Астон Вилла

Челси v Ньюкасл

Кристал Пэлас v Бернли

Эвертон v Фулхэм

Лестер v Ливерпуль

Манчестер Сити v Тоттенхэм

Саутгемптон v Вулверхэмптон

Вест Бромвич v Манчестер Юнайтед

Вест Хэм v Шеффилд Юнайтед



Суббота, 20 февраля



Арсенал v Манчестер Сити

Астон Вилла v Лестер

Брайтон v Кристал Пэлас

Бернли v Вест Бромвич

Фулхэм v Шеффилд Юнайтед

Ливерпуль v Эвертон

Манчестер Юнайтед v Ньюкасл

Саутгемптон v Челси

Вест Хэм v Тоттенхэм

Вулверхэмптон v Лидс



Суббота, 27 февраля



Челси v Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас v Фулхэм

Эвертон v Саутгемптон

Лидс v Астон Вилла

Лестер v Арсенал

Манчестер Сити v Вест Хэм

Ньюкасл v Вулверхэмптон

Шеффилд Юнайтед v Ливерпуль

Тоттенхэм v Бернли

Вест Бромвич v Брайтон



Суббота, 6 марта



Астон Вилла v Вулверхэмптон

Брайтон v Лестер

Бернли v Арсенал

Челси v Эвертон

Ливерпуль v Фулхэм

Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед

Шеффилд Юнайтед v Саутгемптон

Тоттенхэм v Кристал Пэлас

Вест Бромвич v Ньюкасл

Вест Хэм v Лидс



Суббота, 13 марта



Арсенал v Тоттенхэм

Кристал Пэлас v Вест Бромвич

Эвертон v Бернли

Фулхэм v Манчестер Сити

Лидс v Челси

Лестер v Шеффилд Юнайтед

Манчестер Юнайтед v Вест Хэм

Ньюкасл v Астон Вилла

Саутгемптон v Брайтон

Вулверхэмптон v Ливерпуль



Суббота, 20 марта



Брайтон v Ньюкасл

Бернли v Лестер

Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед

Фулхэм v Лидс

Ливерпуль v Челси

Манчестер Сити v Вулверхэмптон

Шеффилд Юнайтед v Астон Вилла

Тоттенхэм v Саутгемптон

Вест Бромвич v Эвертон

Вест Хэм v Арсенал



Суббота, 3 апреля



Арсенал v Ливерпуль

Астон Вилла v Фулхэм

Челси v Вест Бромвич

Эвертон v Кристал Пэлас

Лидс v Шеффилд Юнайтед

Лестер v Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед v Брайтон

Ньюкасл v Тоттенхэм

Саутгемптон v Бернли

Вулверхэмптон v Вест Хэм



Суббота, 10 апреля



Брайтон v Эвертон

Бернли v Ньюкасл

Кристал Пэлас v Челси

Фулхэм v Вулверхэмптон

Ливерпуль v Астон Вилла

Манчестер Сити v Лидс

Шеффилд Юнайтед v Арсенал

Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед

Вест Бромвич v Саутгемптон

Вест Хэм v Лестер



Суббота, 17 апреля



Арсенал v Фулхэм

Астон Вилла v Манчестер Сити

Челси v Брайтон

Эвертон v Тоттенхэм

Лидс v Ливерпуль

Лестер v Вест Бромвич

Манчестер Юнайтед v Бернли

Ньюкасл v Вест Хэм

Саутгемптон v Кристал Пэлас

Вулверхэмптон v Шеффилд Юнайтед



Суббота, 24 апреля



Арсенал v Эвертон

Астон Вилла v Вест Бромвич

Фулхэм v Тоттенхэм

Лидс v Манчестер Юнайтед

Лестер v Кристал Пэлас

Ливерпуль v Ньюкасл

Манчестер Сити v Саутгемптон

Шеффилд Юнайтед v Брайтон

Вест Хэм v Челси

Вулверхэмптон v Бернли



Суббота, 1 мая



Брайтон v Лидс

Бернли v Вест Хэм

Челси v Фулхэм

Кристал Пэлас v Манчестер Сити

Эвертон v Астон Вилла

Манчестер Юнайтед v Ливерпуль

Ньюкасл v Арсенал

Саутгемптон v Лестер

Тоттенхэм v Шеффилд Юнайтед

Вест Бромвич v Вулверхэмптон



Суббота, 8 мая



Арсенал v Вест Бромвич

Астон Вилла v Манчестер Юнайтед

Фулхэм v Бернли

Лидс v Тоттенхэм

Лестер v Ньюкасл

Ливерпуль v Саутгемптон

Манчестер Сити v Челси

Шеффилд Юнайтед v Кристал Пэлас

Вест Хэм v Эвертон

Вулверхэмптон v Брайтон



Вторник, 11 мая



19:45 Брайтон v Вест Хэм

19:45 Бернли v Лидс

19:45 Эвертон v Шеффилд Юнайтед

20:00 Манчестер Юнайтед v Лестер

20:00 Вест Бромвич v Ливерпуль



Среда, 12 мая



19:45 Челси v Арсенал

19:45 Ньюкасл v Манчестер Сити

19:45 Саутгемптон v Фулхэм

19:45 Тоттенхэм v Вулверхэмптон

20:00 Кристал Пэлас v Астон Вилла



Суббота, 15 мая



Брайтон v Манчестер Сити

Бернли v Ливерпуль

Челси v Лестер

Кристал Пэлас v Арсенал

Эвертон v Вулверхэмптон

Манчестер Юнайтед v Фулхэм

Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед

Саутгемптон v Лидс

Тоттенхэм v Астон Вилла

Вест Бромвич v Вест Хэм



Воскресенье, 23 мая



16:00 Арсенал v Брайтон

16:00 Астон Вилла v Челси

16:00 Фулхэм v Ньюкасл

16:00 Лидс v Вест Бромвич

16:00 Лестер v Тоттенхэм

16:00 Ливерпуль v Кристал Пэлас

16:00 Манчестер Сити v Эвертон

16:00 Шеффилд Юнайтед v Бернли

16:00 Вест Хэм v Саутгемптон

16:00 Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед



Время указано британское (два часа разницы с летним московским)