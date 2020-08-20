Опубликовано расписание Премьер-Лиги на сезон 2020/21
Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание сезона 2020/21, который стартует 12 сентября и завершится 23 мая.
Уже в первом туре действующий чемпион "Ливерпуль" проведет мастер-класс для вернувшегося в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия "Лидса". Два других новичка "Фулхэм" и "Вест Бромвич" сыграют с "Арсеналом" и "Лестером", соответственно.
При этом матчи первого тура "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" были отложены из-за того, что эти команды дольше других задержались в еврокубках.
Первым большим дерби сезона станет противостояние "Эвертона" и "Ливерпуля" 17 октября. Два дерби Северного Лондона поставлены на 5 декабря и 13 марта. Битвы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" ожидаются 7 ноября и 6 февраля.
Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2020/21
Отложены
Бернли v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Астон Вилла
Суббота, 12 сентября
Кристал Пэлас v Саутгемптон
Фулхэм v Арсенал
Ливерпуль v Лидс
Тоттенхэм v Эвертон
Вест Бромвич v Лестер
Вест Хэм v Ньюкасл
Понедельник, 14 сентября
20:00 Брайтон v Челси
20:00 Шеффилд Юнайтед v Вулверхэмптон
Суббота, 19 сентября
Арсенал v Вест Хэм
Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед
Челси v Ливерпуль
Эвертон v Вест Бромвич
Лидс v Фулхэм
Лестер v Бернли
Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас
Ньюкасл v Брайтон
Саутгемптон v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Манчестер Сити
Суббота, 26 сентября
Брайтон v Манчестер Юнайтед
Бернли v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Эвертон
Фулхэм v Астон Вилла
Ливерпуль v Арсенал
Манчестер Сити v Лестер
Шеффилд Юнайтед v Лидс
Тоттенхэм v Ньюкасл
Вест Бромвич v Челси
Вест Хэм v Вулверхэмптон
Суббота, 3 октября
Арсенал v Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла v Ливерпуль
Челси v Кристал Пэлас
Эвертон v Брайтон
Лидс v Манчестер Сити
Лестер v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм
Ньюкасл v Бернли
Саутгемптон v Вест Бромвич
Вулверхэмптон v Фулхэм
Суббота, 17 октября
Челси v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Брайтон
Эвертон v Ливерпуль
Лидс v Вулверхэмптон
Лестер v Астон Вилла
Манчестер Сити v Арсенал
Ньюкасл v Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед v Фулхэм
Тоттенхэм v Вест Хэм
Вест Бромвич v Бернли
Суббота, 24 октября
Арсенал v Лестер
Астон Вилла v Лидс
Брайтон v Вест Бромвич
Бернли v Тоттенхэм
Фулхэм v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед v Челси
Саутгемптон v Эвертон
Вест Хэм v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Ньюкасл
Суббота, 31 октября
Астон Вилла v Саутгемптон
Бернли v Челси
Фулхэм v Вест Бромвич
Лидс v Лестер
Ливерпуль v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Ньюкасл v Эвертон
Шеффилд Юнайтед v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас
Суббота, 7 ноября
Арсенал v Астон Вилла
Брайтон v Бернли
Челси v Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас v Лидс
Эвертон v Манчестер Юнайтед
Лестер v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Ливерпуль
Саутгемптон v Ньюкасл
Вест Бромвич v Тоттенхэм
Вест Хэм v Фулхэм
Суббота, 21 ноября
Астон Вилла v Брайтон
Бернли v Кристал Пэлас
Фулхэм v Эвертон
Лидс v Арсенал
Ливерпуль v Лестер
Манчестер Юнайтед v Вест Бромвич
Ньюкасл v Челси
Шеффилд Юнайтед v Вест Хэм
Тоттенхэм v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Саутгемптон
Суббота, 28 ноября
Арсенал v Вулверхэмптон
Брайтон v Ливерпуль
Челси v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Ньюкасл
Эвертон v Лидс
Лестер v Фулхэм
Манчестер Сити v Бернли
Саутгемптон v Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич v Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм v Астон Вилла
Суббота, 5 декабря
Астон Вилла v Ньюкасл
Брайтон v Саутгемптон
Бернли v Эвертон
Челси v Лидс
Ливерпуль v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Фулхэм
Шеффилд Юнайтед v Лестер
Тоттенхэм v Арсенал
Вест Бромвич v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Манчестер Юнайтед
Суббота, 12 декабря
Арсенал v Бернли
Кристал Пэлас v Тоттенхэм
Эвертон v Челси
Фулхэм v Ливерпуль
Лидс v Вест Хэм
Лестер v Брайтон
Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити
Ньюкасл v Вест Бромвич
Саутгемптон v Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон v Астон Вилла
Вторник, 15 декабря
19:45 Арсенал v Саутгемптон
19:45 Астон Вилла v Бернли
19:45 Фулхэм v Брайтон
19:45 Лидс v Ньюкасл
19:45 Лестер v Эвертон
19:45 Шеффилд Юнайтед v Манчестер Юнайтед
19:45 Вест Хэм v Кристал Пэлас
19:45 Вулверхэмптон v Челси
Среда, 16 декабря
20:00 Ливерпуль v Тоттенхэм
20:00 Манчестер Сити v Вест Бромвич
Суббота, 19 декабря
Брайтон v Шеффилд Юнайтед
Бернли v Вулверхэмптон
Челси v Вест Хэм
Кристал Пэлас v Ливерпуль
Эвертон v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Лидс
Ньюкасл v Фулхэм
Саутгемптон v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Лестер
Вест Бромвич v Астон Вилла
Суббота, 26 декабря
Арсенал v Челси
Астон Вилла v Кристал Пэлас
Фулхэм v Саутгемптон
Лидс v Бернли
Лестер v Манчестер Юнайтед
Ливерпуль v Вест Бромвич
Манчестер Сити v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Эвертон
Вест Хэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Тоттенхэм
Понедельник, 28 декабря
Брайтон v Арсенал
Бернли v Шеффилд Юнайтед
Челси v Астон Вилла
Кристал Пэлас v Лестер
Эвертон v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон
Ньюкасл v Ливерпуль
Саутгемптон v Вест Хэм
Тоттенхэм v Фулхэм
Вест Бромвич v Лидс
Суббота, 2 января
Брайтон v Вулверхэмптон
Бернли v Фулхэм
Челси v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Шеффилд Юнайтед
Эвертон v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Астон Вилла
Ньюкасл v Лестер
Саутгемптон v Ливерпуль
Тоттенхэм v Лидс
Вест Бромвич v Арсенал
Вторник, 12 января*
19:45 Арсенал v Кристал Пэлас
19:45 Астон Вилла v Тоттенхэм
19:45 Фулхэм v Манчестер Юнайтед
19:45 Лидс v Саутгемптон
19:45 Лестер v Челси
19:45 Шеффилд Юнайтед v Ньюкасл
19:45 Вест Хэм v Вест Бромвич
19:45 Вулверхэмптон v Эвертон
Среда, 13 января*
20:00 Ливерпуль v Бернли
20:00 Манчестер Сити v Брайтон
18-й тур, изначально поставленный на 12-13 января, на самом деле будет сыгран между 12-13 января и 20 января 2021 в зависимости. Порядок матчей зависит от выбора телевизионных компаний.
Суббота, 16 января
Арсенал v Ньюкасл
Астон Вилла v Эвертон
Фулхэм v Челси
Лидс v Брайтон
Лестер v Саутгемптон
Ливерпуль v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм
Вест Хэм v Бернли
Вулверхэмптон v Вест Бромвич
Вторник, 26 января
19:45 Брайтон v Фулхэм
19:45 Бернли v Астон Вилла
19:45 Эвертон v Лестер
20:00 Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед
20:00 Вест Бромвич v Манчестер Сити
Среда, 27 января
19:45 Челси v Вулверхэмптон
19:45 Ньюкасл v Лидс
19:45 Саутгемптон v Арсенал
19:45 Тоттенхэм v Ливерпуль
20:00 Кристал Пэлас v Вест Хэм
Суббота, 30 января
Арсенал v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Тоттенхэм
Челси v Бернли
Кристал Пэлас v Вулверхэмптон
Эвертон v Ньюкасл
Лестер v Лидс
Манчестер Сити v Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон v Астон Вилла
Вест Бромвич v Фулхэм
Вест Хэм v Ливерпуль
Вторник, 2 февраля
19:45 Астон Вилла v Вест Хэм
19:45 Бернли v Манчестер Сити
19:45 Фулхэм v Лестер
19:45 Лидс v Эвертон
19:45 Шеффилд Юнайтед v Вест Бромвич
19:45 Вулверхэмптон v Арсенал
20:00 Манчестер Юнайтед v Саутгемптон
Среда, 3 февраля
19:45 Ньюкасл v Кристал Пэлас
19:45 Тоттенхэм v Челси
20:00 Ливерпуль v Брайтон
Суббота, 6 февраля
Астон Вилла v Арсенал
Бернли v Брайтон
Фулхэм v Вест Хэм
Лидс v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Эвертон
Ньюкасл v Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед v Челси
Тоттенхэм v Вест Бромвич
Вулверхэмптон v Лестер
Суббота, 13 февраля
Арсенал v Лидс
Брайтон v Астон Вилла
Челси v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Бернли
Эвертон v Фулхэм
Лестер v Ливерпуль
Манчестер Сити v Тоттенхэм
Саутгемптон v Вулверхэмптон
Вест Бромвич v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Шеффилд Юнайтед
Суббота, 20 февраля
Арсенал v Манчестер Сити
Астон Вилла v Лестер
Брайтон v Кристал Пэлас
Бернли v Вест Бромвич
Фулхэм v Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль v Эвертон
Манчестер Юнайтед v Ньюкасл
Саутгемптон v Челси
Вест Хэм v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Лидс
Суббота, 27 февраля
Челси v Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас v Фулхэм
Эвертон v Саутгемптон
Лидс v Астон Вилла
Лестер v Арсенал
Манчестер Сити v Вест Хэм
Ньюкасл v Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед v Ливерпуль
Тоттенхэм v Бернли
Вест Бромвич v Брайтон
Суббота, 6 марта
Астон Вилла v Вулверхэмптон
Брайтон v Лестер
Бернли v Арсенал
Челси v Эвертон
Ливерпуль v Фулхэм
Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед v Саутгемптон
Тоттенхэм v Кристал Пэлас
Вест Бромвич v Ньюкасл
Вест Хэм v Лидс
Суббота, 13 марта
Арсенал v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Вест Бромвич
Эвертон v Бернли
Фулхэм v Манчестер Сити
Лидс v Челси
Лестер v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед v Вест Хэм
Ньюкасл v Астон Вилла
Саутгемптон v Брайтон
Вулверхэмптон v Ливерпуль
Суббота, 20 марта
Брайтон v Ньюкасл
Бернли v Лестер
Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед
Фулхэм v Лидс
Ливерпуль v Челси
Манчестер Сити v Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед v Астон Вилла
Тоттенхэм v Саутгемптон
Вест Бромвич v Эвертон
Вест Хэм v Арсенал
Суббота, 3 апреля
Арсенал v Ливерпуль
Астон Вилла v Фулхэм
Челси v Вест Бромвич
Эвертон v Кристал Пэлас
Лидс v Шеффилд Юнайтед
Лестер v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Брайтон
Ньюкасл v Тоттенхэм
Саутгемптон v Бернли
Вулверхэмптон v Вест Хэм
Суббота, 10 апреля
Брайтон v Эвертон
Бернли v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Челси
Фулхэм v Вулверхэмптон
Ливерпуль v Астон Вилла
Манчестер Сити v Лидс
Шеффилд Юнайтед v Арсенал
Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич v Саутгемптон
Вест Хэм v Лестер
Суббота, 17 апреля
Арсенал v Фулхэм
Астон Вилла v Манчестер Сити
Челси v Брайтон
Эвертон v Тоттенхэм
Лидс v Ливерпуль
Лестер v Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед v Бернли
Ньюкасл v Вест Хэм
Саутгемптон v Кристал Пэлас
Вулверхэмптон v Шеффилд Юнайтед
Суббота, 24 апреля
Арсенал v Эвертон
Астон Вилла v Вест Бромвич
Фулхэм v Тоттенхэм
Лидс v Манчестер Юнайтед
Лестер v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Ньюкасл
Манчестер Сити v Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед v Брайтон
Вест Хэм v Челси
Вулверхэмптон v Бернли
Суббота, 1 мая
Брайтон v Лидс
Бернли v Вест Хэм
Челси v Фулхэм
Кристал Пэлас v Манчестер Сити
Эвертон v Астон Вилла
Манчестер Юнайтед v Ливерпуль
Ньюкасл v Арсенал
Саутгемптон v Лестер
Тоттенхэм v Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич v Вулверхэмптон
Суббота, 8 мая
Арсенал v Вест Бромвич
Астон Вилла v Манчестер Юнайтед
Фулхэм v Бернли
Лидс v Тоттенхэм
Лестер v Ньюкасл
Ливерпуль v Саутгемптон
Манчестер Сити v Челси
Шеффилд Юнайтед v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Эвертон
Вулверхэмптон v Брайтон
Вторник, 11 мая
19:45 Брайтон v Вест Хэм
19:45 Бернли v Лидс
19:45 Эвертон v Шеффилд Юнайтед
20:00 Манчестер Юнайтед v Лестер
20:00 Вест Бромвич v Ливерпуль
Среда, 12 мая
19:45 Челси v Арсенал
19:45 Ньюкасл v Манчестер Сити
19:45 Саутгемптон v Фулхэм
19:45 Тоттенхэм v Вулверхэмптон
20:00 Кристал Пэлас v Астон Вилла
Суббота, 15 мая
Брайтон v Манчестер Сити
Бернли v Ливерпуль
Челси v Лестер
Кристал Пэлас v Арсенал
Эвертон v Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед v Фулхэм
Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон v Лидс
Тоттенхэм v Астон Вилла
Вест Бромвич v Вест Хэм
Воскресенье, 23 мая
16:00 Арсенал v Брайтон
16:00 Астон Вилла v Челси
16:00 Фулхэм v Ньюкасл
16:00 Лидс v Вест Бромвич
16:00 Лестер v Тоттенхэм
16:00 Ливерпуль v Кристал Пэлас
16:00 Манчестер Сити v Эвертон
16:00 Шеффилд Юнайтед v Бернли
16:00 Вест Хэм v Саутгемптон
16:00 Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед
Время указано британское (два часа разницы с летним московским)
20.08.2020 12:00
Просмотров: 1903
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Последние комментарии:
С Супчиком что-то слишком жестко обошлись, аж реально вышел и не пишет ничего, хотя.... может и пишет)
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=nmAwqlfhtyI
(ответить)
Сезон еще не начался, а пенсы уже горят от великого Ливерпуля. Ну что за топарики.
(ответить)
очень тяжелая концовка ждет Челси, уже который сезон нам дают сложнейший график, что за пид0ры колбасные составляют эти календари??? у портовых обрыганов легчайший график в конце, и после этого скажите еще что судьбы чемпионство и трофеев решаются не верхушкой
(ответить)
Майкл Эссьен в твиттере:
"Сегодня мой официальный синий День рождения. Я официально был подписан и стал синим 💙 15 лет назад сегодня! "Челси" стал частью моей жизни и до сих пор ей является. 💙⚽🏃🏿‍♂"
красиво
(ответить)
поставить приложение на телефон о челси ,это надо же быть таким ебанатом,лучше поставь приложение, чтобы тебя безвиз не потерял когда пойдешь в аптеку за вазелином для жопы
(ответить)
Норм лфк в первых 5 турах на клык напринимает...
(ответить)
«Тоттенхэм» проведёт 8 игр за 17 дней на старте следующего сезона.
17 сентября: Лига Европы (2-й кв. раунд)
19 сентября: Премьер-лига («Саутгемптон» – выезд)
22 сентября: Карабао Кап (3-й раунд)
24 сентября: Лига Европы (3-й кв. раунд)
26 сентября: Премьер-лига («Ньюкасл» – дома)
29 сентября: Карабао Кап (4-й раунд)
1 октября: Лига Европы (плей-офф)
3 октября: Премьер-лига («Ман Юнайтед» – выезд)
(ответить)
Расписание гуд. Не нрав только то что старт на выезде, и закаечиваем на выезде.
Нц и концовка относительно слодная, мс арсенал лестер астое вилла. А так по сезону матчи норм раскиданы.
Камон челси
(ответить)
Уже в четвертом туре выебем и высушим Мочанайзер Пенальтед.
(ответить)
18-й тур, изначально поставленный на 12-13 января, на самом деле будет сыгран между 12-13 января и 20 января 2021 в зависимости. Порядок матчей зависит от выбора телевизионных компаний.
Источник: http://fapl.ru/posts/80413/
(ответить)
Пенсики, хочу с вами поделиться акуееной темой. Вчера кароч узнал, чтт на оффсайте челси есть приложуха на телефон.
Раздел 5th stand вроде шото там... Бля парни, это чистый кайф. Там мнрго приколюх, видосов о лучших игроках, плюшек, документалок.
Вон недавно вышла документалка о первом сезоне лэмпарда в 6 частях. И в итене есть только первая часть, в прилодухе все 6 и ч их вчера глянул... Кстати интервьб лэмпса ниже о том, что не будет доволен 4кой в некст сезоне как раз из этой документалки.
Парни, качайте эту приложуху на телефон. Тема норм
Источник: http://fapl.ru/posts/80407/?c=1
(ответить)
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