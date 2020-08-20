Опубликовано расписание Премьер-Лиги на сезон 2020/21

Ливерпуль Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание сезона 2020/21, который стартует 12 сентября и завершится 23 мая.

Уже в первом туре действующий чемпион "Ливерпуль" проведет мастер-класс для вернувшегося в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия "Лидса". Два других новичка "Фулхэм" и "Вест Бромвич" сыграют с "Арсеналом" и "Лестером", соответственно.

При этом матчи первого тура "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" были отложены из-за того, что эти команды дольше других задержались в еврокубках.

Первым большим дерби сезона станет противостояние "Эвертона" и "Ливерпуля" 17 октября. Два дерби Северного Лондона поставлены на 5 декабря и 13 марта. Битвы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" ожидаются 7 ноября и 6 февраля.

Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2020/21

Отложены

Бернли v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Астон Вилла

Суббота, 12 сентября

Кристал Пэлас v Саутгемптон
Фулхэм v Арсенал
Ливерпуль v Лидс
Тоттенхэм v Эвертон
Вест Бромвич v Лестер
Вест Хэм v Ньюкасл

Понедельник, 14 сентября

20:00 Брайтон v Челси
20:00 Шеффилд Юнайтед v Вулверхэмптон

Суббота, 19 сентября

Арсенал v Вест Хэм
Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед
Челси v Ливерпуль
Эвертон v Вест Бромвич
Лидс v Фулхэм
Лестер v Бернли
Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас
Ньюкасл v Брайтон
Саутгемптон v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Манчестер Сити

Суббота, 26 сентября

Брайтон v Манчестер Юнайтед
Бернли v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Эвертон
Фулхэм v Астон Вилла
Ливерпуль v Арсенал
Манчестер Сити v Лестер
Шеффилд Юнайтед v Лидс
Тоттенхэм v Ньюкасл
Вест Бромвич v Челси
Вест Хэм v Вулверхэмптон

Суббота, 3 октября

Арсенал v Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла v Ливерпуль
Челси v Кристал Пэлас
Эвертон v Брайтон
Лидс v Манчестер Сити
Лестер v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм
Ньюкасл v Бернли
Саутгемптон v Вест Бромвич
Вулверхэмптон v Фулхэм

Суббота, 17 октября

Челси v Саутгемптон
Кристал Пэлас v Брайтон
Эвертон v Ливерпуль
Лидс v Вулверхэмптон
Лестер v Астон Вилла
Манчестер Сити v Арсенал
Ньюкасл v Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед v Фулхэм
Тоттенхэм v Вест Хэм
Вест Бромвич v Бернли

Суббота, 24 октября

Арсенал v Лестер
Астон Вилла v Лидс
Брайтон v Вест Бромвич
Бернли v Тоттенхэм
Фулхэм v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед v Челси
Саутгемптон v Эвертон
Вест Хэм v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Ньюкасл

Суббота, 31 октября

Астон Вилла v Саутгемптон
Бернли v Челси
Фулхэм v Вест Бромвич
Лидс v Лестер
Ливерпуль v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Ньюкасл v Эвертон
Шеффилд Юнайтед v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас

Суббота, 7 ноября

Арсенал v Астон Вилла
Брайтон v Бернли
Челси v Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас v Лидс
Эвертон v Манчестер Юнайтед
Лестер v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Ливерпуль
Саутгемптон v Ньюкасл
Вест Бромвич v Тоттенхэм
Вест Хэм v Фулхэм

Суббота, 21 ноября

Астон Вилла v Брайтон
Бернли v Кристал Пэлас
Фулхэм v Эвертон
Лидс v Арсенал
Ливерпуль v Лестер
Манчестер Юнайтед v Вест Бромвич
Ньюкасл v Челси
Шеффилд Юнайтед v Вест Хэм
Тоттенхэм v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Саутгемптон

Суббота, 28 ноября

Арсенал v Вулверхэмптон
Брайтон v Ливерпуль
Челси v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Ньюкасл
Эвертон v Лидс
Лестер v Фулхэм
Манчестер Сити v Бернли
Саутгемптон v Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич v Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм v Астон Вилла

Суббота, 5 декабря

Астон Вилла v Ньюкасл
Брайтон v Саутгемптон
Бернли v Эвертон
Челси v Лидс
Ливерпуль v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Фулхэм
Шеффилд Юнайтед v Лестер
Тоттенхэм v Арсенал
Вест Бромвич v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Манчестер Юнайтед

Суббота, 12 декабря

Арсенал v Бернли
Кристал Пэлас v Тоттенхэм
Эвертон v Челси
Фулхэм v Ливерпуль
Лидс v Вест Хэм
Лестер v Брайтон
Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити
Ньюкасл v Вест Бромвич
Саутгемптон v Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон v Астон Вилла

Вторник, 15 декабря

19:45 Арсенал v Саутгемптон
19:45 Астон Вилла v Бернли
19:45 Фулхэм v Брайтон
19:45 Лидс v Ньюкасл
19:45 Лестер v Эвертон
19:45 Шеффилд Юнайтед v Манчестер Юнайтед
19:45 Вест Хэм v Кристал Пэлас
19:45 Вулверхэмптон v Челси

Среда, 16 декабря

20:00 Ливерпуль v Тоттенхэм
20:00 Манчестер Сити v Вест Бромвич

Суббота, 19 декабря

Брайтон v Шеффилд Юнайтед
Бернли v Вулверхэмптон
Челси v Вест Хэм
Кристал Пэлас v Ливерпуль
Эвертон v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Лидс
Ньюкасл v Фулхэм
Саутгемптон v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Лестер
Вест Бромвич v Астон Вилла

Суббота, 26 декабря

Арсенал v Челси
Астон Вилла v Кристал Пэлас
Фулхэм v Саутгемптон
Лидс v Бернли
Лестер v Манчестер Юнайтед
Ливерпуль v Вест Бромвич
Манчестер Сити v Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед v Эвертон
Вест Хэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Тоттенхэм

Понедельник, 28 декабря

Брайтон v Арсенал
Бернли v Шеффилд Юнайтед
Челси v Астон Вилла
Кристал Пэлас v Лестер
Эвертон v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон
Ньюкасл v Ливерпуль
Саутгемптон v Вест Хэм
Тоттенхэм v Фулхэм
Вест Бромвич v Лидс

Суббота, 2 января

Брайтон v Вулверхэмптон
Бернли v Фулхэм
Челси v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Шеффилд Юнайтед
Эвертон v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Астон Вилла
Ньюкасл v Лестер
Саутгемптон v Ливерпуль
Тоттенхэм v Лидс
Вест Бромвич v Арсенал

Вторник, 12 января*

19:45 Арсенал v Кристал Пэлас
19:45 Астон Вилла v Тоттенхэм
19:45 Фулхэм v Манчестер Юнайтед
19:45 Лидс v Саутгемптон
19:45 Лестер v Челси
19:45 Шеффилд Юнайтед v Ньюкасл
19:45 Вест Хэм v Вест Бромвич
19:45 Вулверхэмптон v Эвертон

Среда, 13 января*

20:00 Ливерпуль v Бернли
20:00 Манчестер Сити v Брайтон

18-й тур, изначально поставленный на 12-13 января, на самом деле будет сыгран между 12-13 января и 20 января 2021 в зависимости. Порядок матчей зависит от выбора телевизионных компаний.

Суббота, 16 января

Арсенал v Ньюкасл
Астон Вилла v Эвертон
Фулхэм v Челси
Лидс v Брайтон
Лестер v Саутгемптон
Ливерпуль v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм
Вест Хэм v Бернли
Вулверхэмптон v Вест Бромвич

Вторник, 26 января

19:45 Брайтон v Фулхэм
19:45 Бернли v Астон Вилла
19:45 Эвертон v Лестер
20:00 Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед
20:00 Вест Бромвич v Манчестер Сити

Среда, 27 января

19:45 Челси v Вулверхэмптон
19:45 Ньюкасл v Лидс
19:45 Саутгемптон v Арсенал
19:45 Тоттенхэм v Ливерпуль
20:00 Кристал Пэлас v Вест Хэм

Суббота, 30 января

Арсенал v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Тоттенхэм
Челси v Бернли
Кристал Пэлас v Вулверхэмптон
Эвертон v Ньюкасл
Лестер v Лидс
Манчестер Сити v Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон v Астон Вилла
Вест Бромвич v Фулхэм
Вест Хэм v Ливерпуль

Вторник, 2 февраля

19:45 Астон Вилла v Вест Хэм
19:45 Бернли v Манчестер Сити
19:45 Фулхэм v Лестер
19:45 Лидс v Эвертон
19:45 Шеффилд Юнайтед v Вест Бромвич
19:45 Вулверхэмптон v Арсенал
20:00 Манчестер Юнайтед v Саутгемптон

Среда, 3 февраля

19:45 Ньюкасл v Кристал Пэлас
19:45 Тоттенхэм v Челси
20:00 Ливерпуль v Брайтон

Суббота, 6 февраля

Астон Вилла v Арсенал
Бернли v Брайтон
Фулхэм v Вест Хэм
Лидс v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Эвертон
Ньюкасл v Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед v Челси
Тоттенхэм v Вест Бромвич
Вулверхэмптон v Лестер

Суббота, 13 февраля

Арсенал v Лидс
Брайтон v Астон Вилла
Челси v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Бернли
Эвертон v Фулхэм
Лестер v Ливерпуль
Манчестер Сити v Тоттенхэм
Саутгемптон v Вулверхэмптон
Вест Бромвич v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Шеффилд Юнайтед

Суббота, 20 февраля

Арсенал v Манчестер Сити
Астон Вилла v Лестер
Брайтон v Кристал Пэлас
Бернли v Вест Бромвич
Фулхэм v Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль v Эвертон
Манчестер Юнайтед v Ньюкасл
Саутгемптон v Челси
Вест Хэм v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Лидс

Суббота, 27 февраля

Челси v Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас v Фулхэм
Эвертон v Саутгемптон
Лидс v Астон Вилла
Лестер v Арсенал
Манчестер Сити v Вест Хэм
Ньюкасл v Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед v Ливерпуль
Тоттенхэм v Бернли
Вест Бромвич v Брайтон

Суббота, 6 марта

Астон Вилла v Вулверхэмптон
Брайтон v Лестер
Бернли v Арсенал
Челси v Эвертон
Ливерпуль v Фулхэм
Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед v Саутгемптон
Тоттенхэм v Кристал Пэлас
Вест Бромвич v Ньюкасл
Вест Хэм v Лидс

Суббота, 13 марта

Арсенал v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Вест Бромвич
Эвертон v Бернли
Фулхэм v Манчестер Сити
Лидс v Челси
Лестер v Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед v Вест Хэм
Ньюкасл v Астон Вилла
Саутгемптон v Брайтон
Вулверхэмптон v Ливерпуль

Суббота, 20 марта

Брайтон v Ньюкасл
Бернли v Лестер
Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед
Фулхэм v Лидс
Ливерпуль v Челси
Манчестер Сити v Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед v Астон Вилла
Тоттенхэм v Саутгемптон
Вест Бромвич v Эвертон
Вест Хэм v Арсенал

Суббота, 3 апреля

Арсенал v Ливерпуль
Астон Вилла v Фулхэм
Челси v Вест Бромвич
Эвертон v Кристал Пэлас
Лидс v Шеффилд Юнайтед
Лестер v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Брайтон
Ньюкасл v Тоттенхэм
Саутгемптон v Бернли
Вулверхэмптон v Вест Хэм

Суббота, 10 апреля

Брайтон v Эвертон
Бернли v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Челси
Фулхэм v Вулверхэмптон
Ливерпуль v Астон Вилла
Манчестер Сити v Лидс
Шеффилд Юнайтед v Арсенал
Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич v Саутгемптон
Вест Хэм v Лестер

Суббота, 17 апреля

Арсенал v Фулхэм
Астон Вилла v Манчестер Сити
Челси v Брайтон
Эвертон v Тоттенхэм
Лидс v Ливерпуль
Лестер v Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед v Бернли
Ньюкасл v Вест Хэм
Саутгемптон v Кристал Пэлас
Вулверхэмптон v Шеффилд Юнайтед

Суббота, 24 апреля

Арсенал v Эвертон
Астон Вилла v Вест Бромвич
Фулхэм v Тоттенхэм
Лидс v Манчестер Юнайтед
Лестер v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Ньюкасл
Манчестер Сити v Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед v Брайтон
Вест Хэм v Челси
Вулверхэмптон v Бернли

Суббота, 1 мая

Брайтон v Лидс
Бернли v Вест Хэм
Челси v Фулхэм
Кристал Пэлас v Манчестер Сити
Эвертон v Астон Вилла
Манчестер Юнайтед v Ливерпуль
Ньюкасл v Арсенал
Саутгемптон v Лестер
Тоттенхэм v Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич v Вулверхэмптон

Суббота, 8 мая

Арсенал v Вест Бромвич
Астон Вилла v Манчестер Юнайтед
Фулхэм v Бернли
Лидс v Тоттенхэм
Лестер v Ньюкасл
Ливерпуль v Саутгемптон
Манчестер Сити v Челси
Шеффилд Юнайтед v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Эвертон
Вулверхэмптон v Брайтон

Вторник, 11 мая

19:45 Брайтон v Вест Хэм
19:45 Бернли v Лидс
19:45 Эвертон v Шеффилд Юнайтед
20:00 Манчестер Юнайтед v Лестер
20:00 Вест Бромвич v Ливерпуль

Среда, 12 мая

19:45 Челси v Арсенал
19:45 Ньюкасл v Манчестер Сити
19:45 Саутгемптон v Фулхэм
19:45 Тоттенхэм v Вулверхэмптон
20:00 Кристал Пэлас v Астон Вилла

Суббота, 15 мая

Брайтон v Манчестер Сити
Бернли v Ливерпуль
Челси v Лестер
Кристал Пэлас v Арсенал
Эвертон v Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед v Фулхэм
Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон v Лидс
Тоттенхэм v Астон Вилла
Вест Бромвич v Вест Хэм

Воскресенье, 23 мая

16:00 Арсенал v Брайтон
16:00 Астон Вилла v Челси
16:00 Фулхэм v Ньюкасл
16:00 Лидс v Вест Бромвич
16:00 Лестер v Тоттенхэм
16:00 Ливерпуль v Кристал Пэлас
16:00 Манчестер Сити v Эвертон
16:00 Шеффилд Юнайтед v Бернли
16:00 Вест Хэм v Саутгемптон
16:00 Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед

Время указано британское (два часа разницы с летним московским)


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1903

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ermenileribneler 20.08.2020 12:55 # ermenileribneler
    С Супчиком что-то слишком жестко обошлись, аж реально вышел и не пишет ничего, хотя.... может и пишет)

    (ответить)

  2. thegodfather 20.08.2020 12:54 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=nmAwqlfhtyI

    (ответить)

  3. alcoholnarco 20.08.2020 12:42 # alcoholnarco
    Сезон еще не начался, а пенсы уже горят от великого Ливерпуля. Ну что за топарики.

    (ответить)

  4. bezviz 20.08.2020 12:39 # bezviz
    очень тяжелая концовка ждет Челси, уже который сезон нам дают сложнейший график, что за пид0ры колбасные составляют эти календари??? у портовых обрыганов легчайший график в конце, и после этого скажите еще что судьбы чемпионство и трофеев решаются не верхушкой

    (ответить)

  5. thegodfather 20.08.2020 12:31 # thegodfather
    Майкл Эссьен в твиттере:

    "Сегодня мой официальный синий День рождения. Я официально был подписан и стал синим &#128153; 15 лет назад сегодня! "Челси" стал частью моей жизни и до сих пор ей является. &#128153;&#9917;&#127939;&#127999;&#8205;&#9794;"



    красиво

    (ответить)

  6. gormartin 20.08.2020 12:18 # gormartin
    поставить приложение на телефон о челси ,это надо же быть таким ебанатом,лучше поставь приложение, чтобы тебя безвиз не потерял когда пойдешь в аптеку за вазелином для жопы

    (ответить)

  7. thegodfather 20.08.2020 12:09 # thegodfather
    Норм лфк в первых 5 турах на клык напринимает...

    (ответить)

  8. ermenileribneler 20.08.2020 12:08 # ermenileribneler
    «Тоттенхэм» проведёт 8 игр за 17 дней на старте следующего сезона.

    17 сентября: Лига Европы (2-й кв. раунд)
    19 сентября: Премьер-лига («Саутгемптон» – выезд)
    22 сентября: Карабао Кап (3-й раунд)
    24 сентября: Лига Европы (3-й кв. раунд)
    26 сентября: Премьер-лига («Ньюкасл» – дома)
    29 сентября: Карабао Кап (4-й раунд)
    1 октября: Лига Европы (плей-офф)
    3 октября: Премьер-лига («Ман Юнайтед» – выезд)

    (ответить)

  9. thegodfather 20.08.2020 12:07 # thegodfather
    Расписание гуд. Не нрав только то что старт на выезде, и закаечиваем на выезде.
    Нц и концовка относительно слодная, мс арсенал лестер астое вилла. А так по сезону матчи норм раскиданы.
    Камон челси

    (ответить)

  10. ermenileribneler 20.08.2020 12:05 # ermenileribneler
    Уже в четвертом туре выебем и высушим Мочанайзер Пенальтед.

    (ответить)

  11. melwood-lfc 20.08.2020 12:05 # melwood-lfc
    18-й тур, изначально поставленный на 12-13 января, на самом деле будет сыгран между 12-13 января и 20 января 2021 в зависимости. Порядок матчей зависит от выбора телевизионных компаний.


    Источник: http://fapl.ru/posts/80413/

    (ответить)

  12. thegodfather 20.08.2020 12:01 # thegodfather
    Пенсики, хочу с вами поделиться акуееной темой. Вчера кароч узнал, чтт на оффсайте челси есть приложуха на телефон.
    Раздел 5th stand вроде шото там... Бля парни, это чистый кайф. Там мнрго приколюх, видосов о лучших игроках, плюшек, документалок.
    Вон недавно вышла документалка о первом сезоне лэмпарда в 6 частях. И в итене есть только первая часть, в прилодухе все 6 и ч их вчера глянул... Кстати интервьб лэмпса ниже о том, что не будет доволен 4кой в некст сезоне как раз из этой документалки.

    Парни, качайте эту приложуху на телефон. Тема норм

    Источник: http://fapl.ru/posts/80407/?c=1

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: