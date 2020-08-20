Фелипе Андерсон хочет уйти из "Вест Хэма"

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Фелипе Андерсон хочет покинуть лондонский клуб этим летом.

В июле 2018 "Вест Хэм" потратил на приглашение Андерсона из "Лацио" рекордную для своего клуба на тот момент сумму в 41 миллион фунтов.



Фелипе быстро стал любимчиком фанатов, забив 10 голов в своем дебютном сезоне, что помогло "молотобойцам" финишировать в топ-10 Премьер-Лиги.



Однако в минувшей кампании Андерсон был бледной тенью себя самого. При Дэвиде Мойесе в качестве главного тренера 27-летний бразилец отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и забил единственный гол.



Как утверждает The Sun, теперь Андерсон хочет покинуть "Вест Хэм". Интерес к Фелипе уже проявили различные клубы Италии, Франции и Испании, включая "Лацио", которому нужен другой плеймейкер после сорвавшегося трансфера Давида Сильвы.