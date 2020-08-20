"Юнайтед" готов платить Погба в полтора раза больше
"Манчестер Юнайтед" готовится предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт с увеличенной в полтора раза зарплатой.
Как известно, сейчас у Погба уже идет заключительный год по действующему контракту, который, правда, подразумевает опцию продления на 12 месяцев.
Однако вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд хочет сохранить Поля на более длительный срок — до 2024 года. Теперь, когда сезон для команды Оле Гуннара Сульшера завершен, стороны могут начать переговоры.
По информации Daily Star, "Юнайтед" предложит 27-летнему игроку сборной Франции увеличить его базовую зарплату с нынешних 150 до 225 тысяч фунтов в неделю.
При этом Луи Саа, экс-нападающий "Юнайтед" и близкий друг Погба, уверен, что у клуба есть все шансы на успех — Поль снова счастлив на "Олд Траффорд" и больше не помышляет об уходе.
"Думаю, с приходом Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обрел второе дыхание. Погба очень мотивирован Фернандешем, а наличие такого партнера в полузащите дает ему свободу и больше вариантов для розыгрыша мяча".
"Люди не знали жалости к Полю Погба, всегда обвиняя его в плохой игре "Юнайтед". Это было очень несправедливо, но теперь, к счастью, появился игрок, который готов разделить с ним ответственность".
"Погба устал от того, что его истязали за каждый плохой матч "Манчестер Юнайтед". Но я думаю, теперь он счастлив, и я надеюсь, он подпишет новый контракт, потому что он игрок мирового уровня", — сообщил Саа.
20.08.2020 10:00
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Последние комментарии:
сразу видно сговор агента так называемого футболиста с руководством клуба тупо отмыв денег,по другому повышение зарплаты негритянскому бревну обьяснить нельзя как я и говорил раньше мю клуб педерастов
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Люди не знали жалости к Полю Погба, всегда обвиняя его в плохой игре "Юнайтед". Это было очень несправедливо, но теперь, к счастью, появился игрок, который готов разделить с ним ответственность".
Ох, ты ж блеадь, бедный ниггер-миллионер которого заставляют хорошо играть на поле. Мир жесток, жизнь несправедлива.
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Да слейте вы уже эту обезьяну нах из АПЛ.
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Херня какая, откуда 150, у него под 300к было, этот нытик и не пошел бы на 150
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Просто было маловато, поэтому и не выкладывался особо.. Теперь ему дали партнёра и бабосов ровно. Можно ожидать эффект
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за что, за что повышать, его бы сплавить по быстрому
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Как-то один французский тренер назвали Динамо К не футбольной командой, а Пинк Флойдом. Вот это точно про нынешний МЮ.
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Ему 150к всего платили?
Думал он сотки 3 получает.
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Раб, заковавший в кандалы рабовладельца.
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Ну фиг знает. Не вижу повода повышать ему зарплату. В чемпионате попали в четверку, но это больше заслуга Фернандеша.
В ЛЕ вылетели, причем Погба ни с Копенгагеном, ни с Севильей ничего не показал.
За что платить то?
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Ради рекламы
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