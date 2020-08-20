"Юнайтед" готов платить Погба в полтора раза больше

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" готовится предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт с увеличенной в полтора раза зарплатой.

Как известно, сейчас у Погба уже идет заключительный год по действующему контракту, который, правда, подразумевает опцию продления на 12 месяцев.

Однако вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд хочет сохранить Поля на более длительный срок — до 2024 года. Теперь, когда сезон для команды Оле Гуннара Сульшера завершен, стороны могут начать переговоры.

По информации Daily Star, "Юнайтед" предложит 27-летнему игроку сборной Франции увеличить его базовую зарплату с нынешних 150 до 225 тысяч фунтов в неделю.

При этом Луи Саа, экс-нападающий "Юнайтед" и близкий друг Погба, уверен, что у клуба есть все шансы на успех — Поль снова счастлив на "Олд Траффорд" и больше не помышляет об уходе.

"Думаю, с приходом Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обрел второе дыхание. Погба очень мотивирован Фернандешем, а наличие такого партнера в полузащите дает ему свободу и больше вариантов для розыгрыша мяча".

"Люди не знали жалости к Полю Погба, всегда обвиняя его в плохой игре "Юнайтед". Это было очень несправедливо, но теперь, к счастью, появился игрок, который готов разделить с ним ответственность".

"Погба устал от того, что его истязали за каждый плохой матч "Манчестер Юнайтед". Но я думаю, теперь он счастлив, и я надеюсь, он подпишет новый контракт, потому что он игрок мирового уровня", — сообщил Саа.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба, Саа

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. gormartin 20.08.2020 10:49 # gormartin
    сразу видно сговор агента так называемого футболиста с руководством клуба тупо отмыв денег,по другому повышение зарплаты негритянскому бревну обьяснить нельзя как я и говорил раньше мю клуб педерастов

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  2. muaxaxaxa 20.08.2020 10:46 # muaxaxaxa
    Люди не знали жалости к Полю Погба, всегда обвиняя его в плохой игре "Юнайтед". Это было очень несправедливо, но теперь, к счастью, появился игрок, который готов разделить с ним ответственность".
    Ох, ты ж блеадь, бедный ниггер-миллионер которого заставляют хорошо играть на поле. Мир жесток, жизнь несправедлива.

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  3. sexan 20.08.2020 10:46 # sexan
    Да слейте вы уже эту обезьяну нах из АПЛ.

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  4. bushido 20.08.2020 10:37 # bushido
    Херня какая, откуда 150, у него под 300к было, этот нытик и не пошел бы на 150

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  5. gidro-met 20.08.2020 10:21 # gidro-met
    Просто было маловато, поэтому и не выкладывался особо.. Теперь ему дали партнёра и бабосов ровно. Можно ожидать эффект

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  6. osivori 20.08.2020 10:17 # osivori
    за что, за что повышать, его бы сплавить по быстрому

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  7. vyrentz 20.08.2020 10:12 # vyrentz
    Как-то один французский тренер назвали Динамо К не футбольной командой, а Пинк Флойдом. Вот это точно про нынешний МЮ.

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  8. slavik92 20.08.2020 10:12 # slavik92
    Ему 150к всего платили?
    Думал он сотки 3 получает.

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  9. vyrentz 20.08.2020 10:11 # vyrentz
    Раб, заковавший в кандалы рабовладельца.

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  10. manutd1 20.08.2020 10:05 # manutd1
    Ну фиг знает. Не вижу повода повышать ему зарплату. В чемпионате попали в четверку, но это больше заслуга Фернандеша.
    В ЛЕ вылетели, причем Погба ни с Копенгагеном, ни с Севильей ничего не показал.
    За что платить то?

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  11. drogba11cool 20.08.2020 10:01 # drogba11cool
    Ради рекламы

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