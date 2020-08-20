"Юнайтед" готов платить Погба в полтора раза больше

"Манчестер Юнайтед" готовится предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт с увеличенной в полтора раза зарплатой.

Как известно, сейчас у Погба уже идет заключительный год по действующему контракту, который, правда, подразумевает опцию продления на 12 месяцев.



Однако вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд хочет сохранить Поля на более длительный срок — до 2024 года. Теперь, когда сезон для команды Оле Гуннара Сульшера завершен, стороны могут начать переговоры.



По информации Daily Star, "Юнайтед" предложит 27-летнему игроку сборной Франции увеличить его базовую зарплату с нынешних 150 до 225 тысяч фунтов в неделю.



При этом Луи Саа, экс-нападающий "Юнайтед" и близкий друг Погба, уверен, что у клуба есть все шансы на успех — Поль снова счастлив на "Олд Траффорд" и больше не помышляет об уходе.



"Думаю, с приходом Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обрел второе дыхание. Погба очень мотивирован Фернандешем, а наличие такого партнера в полузащите дает ему свободу и больше вариантов для розыгрыша мяча".



"Люди не знали жалости к Полю Погба, всегда обвиняя его в плохой игре "Юнайтед". Это было очень несправедливо, но теперь, к счастью, появился игрок, который готов разделить с ним ответственность".



"Погба устал от того, что его истязали за каждый плохой матч "Манчестер Юнайтед". Но я думаю, теперь он счастлив, и я надеюсь, он подпишет новый контракт, потому что он игрок мирового уровня", — сообщил Саа.