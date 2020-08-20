Лэмпарда не устроит четвертое место в новом сезоне
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что четвертое место в следующем сезоне уже не будет хорошим результатом.
Сезон 2019/20 "синие" завершили в топ-4 Премьер-Лиги, и это было сочтено безусловным успехом для молодой команды Лэмпарда.
Однако Лэмпард напоминает, что "Челси" привык сражаться за другие цели, и в новом сезоне Фрэнк постарается вернуть "синим" былую мощь.
"Я чувствую, что четвертое место стало достижением. Очень сложно это признавать, будучи человеком из "Челси", потому что в современную эру мы обычно сражаемся за победу в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии — всех турнирах, где выступаем".
"Когда мы потеряли игрока важности Эдена Азара, чьи моменты магии обеспечивали нам победы в матчах, передо мной встал вопрос: как мы сможем перестроиться и как мы сможем восполнить эту потерю?"
"Я полностью понимаю, что эксперты не видели у нас шансов попасть в топ-4, потому что мы собирались положиться в 50 матчах на игроков, которые возвращались после аренды из Чемпионшипа".
"Ты учишься на своих ошибках, и нас все еще ждут сложные времена, но мы должны преодолеть это, чтобы оказаться там, где мы хотим быть".
"Очень важно, что мы остались в Лиге Чемпионов на будущий год. Это придаст нам уверенности. Четвертое место стало достижением в этом году, но я не хочу говорить этого в следующем".
"В будущем мы хотим говорить: "Как мы сможем приблизиться к вершине?" Таков наш вызов. Лично я хочу, чтобы мы никогда не довольствовались тем, что имеем сегодня", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
20.08.2020 09:00
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с этой дыркой на воротах 4 ка будет удачей
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хорошо, поборется за 5-6
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