Лэмпарда не устроит четвертое место в новом сезоне

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что четвертое место в следующем сезоне уже не будет хорошим результатом.

Сезон 2019/20 "синие" завершили в топ-4 Премьер-Лиги, и это было сочтено безусловным успехом для молодой команды Лэмпарда.



Однако Лэмпард напоминает, что "Челси" привык сражаться за другие цели, и в новом сезоне Фрэнк постарается вернуть "синим" былую мощь.



"Я чувствую, что четвертое место стало достижением. Очень сложно это признавать, будучи человеком из "Челси", потому что в современную эру мы обычно сражаемся за победу в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии — всех турнирах, где выступаем".



"Когда мы потеряли игрока важности Эдена Азара, чьи моменты магии обеспечивали нам победы в матчах, передо мной встал вопрос: как мы сможем перестроиться и как мы сможем восполнить эту потерю?"



"Я полностью понимаю, что эксперты не видели у нас шансов попасть в топ-4, потому что мы собирались положиться в 50 матчах на игроков, которые возвращались после аренды из Чемпионшипа".



"Ты учишься на своих ошибках, и нас все еще ждут сложные времена, но мы должны преодолеть это, чтобы оказаться там, где мы хотим быть".



"Очень важно, что мы остались в Лиге Чемпионов на будущий год. Это придаст нам уверенности. Четвертое место стало достижением в этом году, но я не хочу говорить этого в следующем".



"В будущем мы хотим говорить: "Как мы сможем приблизиться к вершине?" Таков наш вызов. Лично я хочу, чтобы мы никогда не довольствовались тем, что имеем сегодня", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.