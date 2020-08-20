"Сити" определился с новым дублером для Эдерсона

"Манчестер Сити" определился с дублером для своего первого номера Эдерсона на следующий сезон. Эта роль отводится Заку Стеффену.

Накануне "горожане" объявили о расставании с 37-летним Клаудио Браво, который последние три сезона страховал Эдерсона.



По информации Manchester Evening News, клуб с "Этихад" не будет выходить на трансферный рынок для покупки запасного голкипера.



Новым дублером Эдерсона станет Стеффен, которого "Сити" приобрел у "Коламбус Крю" из МЛС за 5.2 млн. фунтов еще год назад.



Минувший сезон 25-летний американец очень достойно отыграл за "Фортуну Дюссельдорф" на правах аренды, несмотря на вылет клуба из Бундеслиги.



Что касается третьего голкипера, то накануне "горожане" продлили аренду 34-летнего Скотта Карсона из "Дерби" на второй сезон.