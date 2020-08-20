"Арсенал" выиграл борьбу за Габриэля
"Арсенал" выиграл борьбу за центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса, который обойдется лондонскому клубу в 25 миллионов евро (22.6 млн. фунтов).
Как сообщает The Telegraph, Габриэль имел на руках предложения от нескольких европейских клубов, включая "Эвертон" и "Наполи", но сделал свой выбор в пользу "Арсенала".
В среду 22-летний бразилец согласовал с "канонирами" последние детали контракта до 2025 года, а уже сегодня должен пройти медицинское обследование в лондонском клубе.
С "Лиллем" у "Арсенала" тоже есть договоренность — "канониры" покупают игрока у французского клуба второй год подряд, прошлым летом потратив 72 млн. фунтов на вингера Николя Пепе.
"Арсенал" решил потратиться на Габриэля, несмотря на приход Вильяма Салиба и выкуп Пабло Мари. Теперь "канониры" могут попытаться отбить свои затраты с помощью продажи Сократиса Папастатопулоса и Калума Чемберса.
20.08.2020 07:00
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Последние комментарии:
Чё за днище?
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бразилец, 22 года, из Лиги 1
нужен был только Наполи
не внушает оптимизма вообще.
в итоге у нас просто перебор средних защей
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упамекано!!!
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Арсенал загоняется себя в долговую яму, а им ещё за Пепе платить.
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