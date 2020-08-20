"Арсенал" выиграл борьбу за Габриэля

"Арсенал" выиграл борьбу за центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса, который обойдется лондонскому клубу в 25 миллионов евро (22.6 млн. фунтов).

Как сообщает The Telegraph, Габриэль имел на руках предложения от нескольких европейских клубов, включая "Эвертон" и "Наполи", но сделал свой выбор в пользу "Арсенала".



В среду 22-летний бразилец согласовал с "канонирами" последние детали контракта до 2025 года, а уже сегодня должен пройти медицинское обследование в лондонском клубе.



С "Лиллем" у "Арсенала" тоже есть договоренность — "канониры" покупают игрока у французского клуба второй год подряд, прошлым летом потратив 72 млн. фунтов на вингера Николя Пепе.



"Арсенал" решил потратиться на Габриэля, несмотря на приход Вильяма Салиба и выкуп Пабло Мари. Теперь "канониры" могут попытаться отбить свои затраты с помощью продажи Сократиса Папастатопулоса и Калума Чемберса.