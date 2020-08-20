"Арсенал" выиграл борьбу за Габриэля

Габриэль Магальяэс "Арсенал" выиграл борьбу за центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса, который обойдется лондонскому клубу в 25 миллионов евро (22.6 млн. фунтов).

Как сообщает The Telegraph, Габриэль имел на руках предложения от нескольких европейских клубов, включая "Эвертон" и "Наполи", но сделал свой выбор в пользу "Арсенала".

В среду 22-летний бразилец согласовал с "канонирами" последние детали контракта до 2025 года, а уже сегодня должен пройти медицинское обследование в лондонском клубе.

С "Лиллем" у "Арсенала" тоже есть договоренность — "канониры" покупают игрока у французского клуба второй год подряд, прошлым летом потратив 72 млн. фунтов на вингера Николя Пепе.

"Арсенал" решил потратиться на Габриэля, несмотря на приход Вильяма Салиба и выкуп Пабло Мари. Теперь "канониры" могут попытаться отбить свои затраты с помощью продажи Сократиса Папастатопулоса и Калума Чемберса.


Метки Арсенал, Габриэль, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 836

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wilegend 20.08.2020 07:52 # wilegend
    Чё за днище?

    (ответить)

  2. wengerrrro 20.08.2020 07:49 # wengerrrro
    бразилец, 22 года, из Лиги 1
    нужен был только Наполи
    не внушает оптимизма вообще.
    в итоге у нас просто перебор средних защей

    (ответить)

  3. irbis85 20.08.2020 07:36 # irbis85
    упамекано!!!

    (ответить)

  4. nefanat10 20.08.2020 07:25 # nefanat10
    Арсенал загоняется себя в долговую яму, а им ещё за Пепе платить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: