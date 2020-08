Светская хроника за четверг

Жерар Пике и Гарет Бэйл могут вернуться в Премьер-Лигу. "Челси" лидирует в борьбе за Серхио Регилона. "Манчестер Юнайтед" может использовать Серхио Ромеро для приобретения Джека Грилиша. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет вернуть вингера Гарета Бэйла из "Реала". (Cuatro)



"Тоттенхэм" хочет арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (Football Insider)



Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может войти в сделку по переезду полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша к "красным дьяволам". (Dail Mail)



Полузащитник "Юнайтед" Андреас Перейра стал целью для "Бенфики" и "Валенсии". (ESPN)



"Юнайтед" возобновил интерес к левому защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро. (Calciomercato)



"Лестер" лидирует в борьбе за оцениваемого в 30 миллионов фунтов вингера "Борнмута" Дэвида Брукса, который также интересен "Юнайтед". (Daily Express)



"Челси" пытается уговорить "Байер" понизить цену за Кая Хаверца, но пока у двух клубов остаются существенные разногласия. (The Guardian)



"Челси" и "Байер" расходятся на 18 млн. фунтов в оценке стомости Хаверца. (The Telegraph)



"Челси" и "Атлетико" заинтересованы в вингере "Ювентуса" Федерико Бернардески. (Calciomercato)



"Челси" лидирует в борьбе за левого защитника Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу". (AS)



"Ливерпуль" готов продать Марко Груича и Харри Уилсона. (Daily Mirror)



Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири стал целью для "Лацио". (talkSPORT)



Экс-полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик проходит медобследование в "Ньюкасле". (Sky Sports)



После Хендрика, "Ньюкасл" надеется подписать Каллума Уилсона из "Борнмута" и Криса Смоллинга из "Юнайтед". (Daily Mail)



"Лидс" готов заплатить 10 млн. фунтов за вингера "Рейнджерс" Райана Кента. (The Sun)



"Фулхэм" сделал запрос насчет 33-летнего защитника "Барселоны" Жерара Пике. (Libero)



Также "Фулхэм" вступил в борьбу за нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. (The Telegraph)



"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" готовы составить конкуренцию "Эвертону" в борьбе за полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре. (Evening Standard)



"Саутгемптон" находится среди клубов, пытающихся купить нападающего "Уотфорда" Данни Уэлбека за 5.5 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Экс-наставник сборной Англии Свен Йоран Эрикссон будет тренировать сборную Ямайки. (Daily Mirror)



"Челси" и "Вулверхэмптон" начнут новый сезон Премьер-Лиги с небольшой задержкой — в понедельник, 14 сентября. (The Telegraph)



"Ливерпуль" сыграет товарищеские матчи против "Ред Булл" и "Штутгарта" в Австрии. (Sky Sports)



УЕФА может допустить зрителей в ограниченном количестве на матч за Суперкубок Европы. (Evening Standard)



Матчи Лиги Наций в сентябре будут сыграны без зрителей. (BBC)



FA надеется, что фанаты будут допущены на "Уэмбли" в октябре. (Daily Mail)