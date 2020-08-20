"Шеффилд Юнайтед" приобрел Рамсдейла

"Шеффилд Юнайтед" завершил приобретение голкипера "Борнмута" и молодежной сборной Англии Аарона Рамсдейла за 18.5 млн. фунтов.

Рамсдейл является воспитанником "Шеффилд Юнайтед", но за первую команду успел сыграть только два матча, прежде чем три с половиной года назад был продан в "Борнмут" за 800 тыс. фунтов.



Настоящий прорыв в своем развитии Аарон совершил в сезоне 2019/20, сыграв 37 матчей за "Борнмут" в рамках Премьер-Лиги. 22-летний англичанин даже был признан лучшим игроком "вишенок" по итогам кампании.



Теперь Рамсдейл возвращается на "Брамалл Лэйн", чтобы заменить Дина Хендерсона, который покинул Шеффилд после двух сезонов аренды из "Манчестер Юнайтед".



"Мне очень повезло, что я смог вернуться в место, которое называю своим домом, и я просто в восторге от того, что увижусь с парнями, которых оставил, и познакомлюсь с новыми".



"Я доволен, и решение уйти из "Борнмута" не далось мне легко, но когда клуб обращается насчет тебя, демонстрирует веру в тебя и готов заплатить такого рода деньги, тебе нужно очень постараться, чтобы отблагодарить за это. Однако у меня не сходит улыбка от уха до уха с момента, как я вошел в эту дверь", — сообщил Рамсдейл.