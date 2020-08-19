"Лидс" сделал третье предложение по Бену Уайту

Бен Уайт "Лидс" вернулся с третьим предложением насчет покупки защитника "Брайтона" Бена Уайта и на сей раз готов заплатить 25 миллионов фунтов.

22-летний Уайт блестяще отыграл сезон 2019/20 за "Лидс" на правах аренды, приняв участие во всех 46 матчах Чемпионшипа. При помощи Бена "белые" выиграли второй английский дивизион и 22 раза сохранили свои ворота на замке.

Ранее в августе "Брайтон" уже отклонил два предложения "Лидса" насчет покупки Уайта — в размере 18.5 и 22 млн. фунтов. Однако клуб с "Элланд Роуд" не собирается отступать.

Sky Sports даже называет Бена трансферной целью номер один для "Лидса" на это лето, однако главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер решительно настроен интегрировать молодого защитника в свою команду.


Метки Брайтон, Лидс, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2020 23:00

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  1. serg34 19.08.2020 23:26 # serg34
    Тут сразу и не скажешь что он топчик, это надо с Бубновым советоваться по поводу ТТД

    (ответить)

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