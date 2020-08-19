"Челси" может подписать Тиаго Силву
"Челси" обдумывает приглашение центрального защитника Тиаго Силвы, покидающего ПСЖ свободным агентом.
Воскресный финал Лиги Чемпионов станет последним матчем для Силвы за ПСЖ. Тиаго покидает Париж после восьми сезонов выступлений.
По информации The Telegraph, "Челси" готов предложить Силве контракт на два года. Но чтобы исполнить свою давнюю мечту и поиграть в Премьер-Лиге, 35-летнему бразильцу придется согласиться на значительное понижение зарплаты относительно нынешних 1.3 млн. фунтов в месяц.
"Я уже много раз говорил, что хочу завершить свою карьеру в Европе. Решение об уходе было принято, и это позволило мне успокоиться. Я перейду в другой клуб, но мое сердце останется здесь", — сообщил Силва на текущей неделе.
С помощью Силвы, интерес к которому также проявляют "Фиорентина" и его бывший клуб "Милан", главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард смог бы добавить опыта своей молодой команде, особенно после ухода Виллиана и Педро.
19.08.2020 22:00
Просмотров: 722
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Может, но не подпишет. Причин несколько:
1. Тьягу плохо переносит холодный климат. Он играл какое-то время в России и у него обнаружили туберкулёз. Пытались лечить, выздоровление шло плохо. В общем карьера Тьягу накрылась. Его отпустили на родину. А в Бразилии другой климат и там он очухался от болезни. И даже возобновил свою карьеру, причем на высоком уровне. Именно по этой причине я сомневаюсь, что Силва переедет в Англию. Морозов там давно не наблюдалось, кажется, пять лет. Но климат не для людей, которым надо беречь лёгкие.
2. В Челси чего ему ловить? У нас мощная бразильская диаспора в команде? Нет. Последний бразилец Виллиан ушёл.
В общем жду Тьягу в Испании, Италии, Португалии в странах с тёплым климатом.
(ответить)
И Пике еще вдобавок подписать и будет просто заебись схемка
(ответить)
все дерьмо текет на стэмфорд бридж
(ответить)
Арсенальщина какая то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий