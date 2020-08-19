"Челси" может подписать Тиаго Силву

"Челси" обдумывает приглашение центрального защитника Тиаго Силвы, покидающего ПСЖ свободным агентом.

Воскресный финал Лиги Чемпионов станет последним матчем для Силвы за ПСЖ. Тиаго покидает Париж после восьми сезонов выступлений.



По информации The Telegraph, "Челси" готов предложить Силве контракт на два года. Но чтобы исполнить свою давнюю мечту и поиграть в Премьер-Лиге, 35-летнему бразильцу придется согласиться на значительное понижение зарплаты относительно нынешних 1.3 млн. фунтов в месяц.



"Я уже много раз говорил, что хочу завершить свою карьеру в Европе. Решение об уходе было принято, и это позволило мне успокоиться. Я перейду в другой клуб, но мое сердце останется здесь", — сообщил Силва на текущей неделе.



С помощью Силвы, интерес к которому также проявляют "Фиорентина" и его бывший клуб "Милан", главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард смог бы добавить опыта своей молодой команде, особенно после ухода Виллиана и Педро.