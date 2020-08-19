Хендерсон потдвердил, что не вернется в Шеффилд

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон подтвердил, что его аренда в "Шеффилд Юнайтед" не будет продлена на третий сезон.

Ранее днем стало известно, что "Шеффилд Юнайтед" находится на пороге приобретения Аарона Рамсдейла из "Борнмута" за 18.5 млн. фунтов, отчаявшись вернуть Хендерсона.



Окончательно развеял сомнения сам Дин, сыгравший 86 матчей за "клинков" с 2018 года. 23-летний англичанин предвкушает "следующую главу" в своей карьере.



"Я бы хотел использовать эту возможность, чтобы поблагодарить каждого в "Шеффилд Юнайтед" за последние два года".



"Я никогда не забуду, как мы повысились в Премьер-Лигу вместе с моими братьями и какой сезон мы провели. Я бы хотел поблагодарить тренера, моих партнеров по команде, персонал и, конечно, фанатов, которые были невероятны ко мне".



"Я буду оглядываться на последние два года как на важную часть своей карьеры. Прежде всего я благодарен за эту возможность учиться и развиваться с такой талантливой группой парней".



"Я не могу дождаться следующей главы! Еще раз спасибо вам за все! Один раз "клинок" — "клинок" навсегда!" — сообщил Хендерсон в социальных сетях.