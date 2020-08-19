"Юнайтед" не может договориться с Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеется приобрести Джейдона Санчо этим летом, но пока не может договориться с вингером дортмундской "Боруссии" об условиях личного контракта.

Вопреки ряду заявлений боссов "Боруссии" о том, что Санчо не будет продан, ESPN может подтвердить, что клуб из Дортмунда дал разрешение "Юнайтед" вступить в переговоры с Джейдоном.

Однако пока "Юнайтед" не может согласовать условия личного контракта, равно как и вознаграждение агенту 20-летнего англичанина, и это задерживает сделку. "Красные дьяволы" несколько раз обожглись на этом в предыдущие годы, поэтому на сей раз пытаются вести себя разумно.

По информации издания, разногласия "Юнайтед" и лагеря Санчо довольно велики, а прямой контакт между двумя клубами крайне ограничен. В данный момент нет намека на скорый прорыв в переговорах.

Тем не менее, "дьяволы" настроены оптимистично и все еще надеются заполучить свою цель номер один на летнее трансферное окно.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2020 20:00

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  1. whitenigger 19.08.2020 20:59 # whitenigger
    Немцы доят муму как лохов, в прочем, как и все (смех Санчеза)

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  2. superperez101 19.08.2020 20:32 # superperez101
    ну такому топу зарплата нужна минимум 300
    а в лучших традициях все 450
    все-таки молодой и бесспорно будет самым лучшим игроком в клубе

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