"Юнайтед" не может договориться с Санчо

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеется приобрести Джейдона Санчо этим летом, но пока не может договориться с вингером дортмундской "Боруссии" об условиях личного контракта.

Вопреки ряду заявлений боссов "Боруссии" о том, что Санчо не будет продан, ESPN может подтвердить, что клуб из Дортмунда дал разрешение "Юнайтед" вступить в переговоры с Джейдоном.



Однако пока "Юнайтед" не может согласовать условия личного контракта, равно как и вознаграждение агенту 20-летнего англичанина, и это задерживает сделку. "Красные дьяволы" несколько раз обожглись на этом в предыдущие годы, поэтому на сей раз пытаются вести себя разумно.



По информации издания, разногласия "Юнайтед" и лагеря Санчо довольно велики, а прямой контакт между двумя клубами крайне ограничен. В данный момент нет намека на скорый прорыв в переговорах.



Тем не менее, "дьяволы" настроены оптимистично и все еще надеются заполучить свою цель номер один на летнее трансферное окно.