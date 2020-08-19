Рамсдейл проходит медобследование в "Шеффилд Юнайтед"
Голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл проходит медобследование в "Шеффилд Юнайтед", который заплатит за возвращение своего бывшего юниора 18.5 млн. фунтов.
Несмотря на слухи о том, что Рамсдейла пытается перехватить "Астон Вилла" и что "Шеффилд Юнайтед" все еще может продлить аренду принадлежащего "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, первым номером "клинков" в новом сезоне, по всей видимости, будет 22-летний Аарон.
Как сообщает The Independent, сейчас голкипер молодежной сборной Англии проходит медобследование на "Брамалл Лэйн", откуда он ушел в "Борнмут" за 800 тыс. фунтов в 2017 году, успев сыграть только два матча.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Рамсдейл провел 37 матчей и пять раз сохранил свои ворота на замке, но "вишенкам" этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить свой вылет в Чемпионшип.
19.08.2020 19:00
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