Голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл проходит медобследование в "Шеффилд Юнайтед", который заплатит за возвращение своего бывшего юниора 18.5 млн. фунтов.

Несмотря на слухи о том, что Рамсдейла пытается перехватить "Астон Вилла" и что "Шеффилд Юнайтед" все еще может продлить аренду принадлежащего "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона, первым номером "клинков" в новом сезоне, по всей видимости, будет 22-летний Аарон.



Как сообщает The Independent, сейчас голкипер молодежной сборной Англии проходит медобследование на "Брамалл Лэйн", откуда он ушел в "Борнмут" за 800 тыс. фунтов в 2017 году, успев сыграть только два матча.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Рамсдейл провел 37 матчей и пять раз сохранил свои ворота на замке, но "вишенкам" этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить свой вылет в Чемпионшип.