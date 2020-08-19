"Вулверхэмптон" открыт к предложениям насчет Траоре

"Вулверхэптон" готов рассмотреть предложения насчет вингера Адамы Траоре в это трансферное окно.

Траоре выдающимся образом провел сезон 2019/20, забив шесть голов и отдав девять результативных передач. Благодаря своей скорости и физической мощи Адама стал настоящим кошмаром для защитников.



Как сообщает Daily Mail, у "волков" нет необходимости продавать кого-либо из своих ключевых игроков, вдобавок по контракту Траоре остается еще три года, однако на "Молинью" допускают вариант с уходом Адамы.



В отличие от другой звезды команды Нуну Эшпириту Санту, нападающего Рауля Хименеса, Траоре все еще достаточно молод, а значит с большей вероятностью может быть продан за высокую цену.



Однако "Вулверхэмптон" хочет за 24-летнего около 70 миллионов фунтов, поэтому количестве клубов, способных потянуть такого рода трансфер в условиях кризиса, можно пересчитать по пальцам одной руки.