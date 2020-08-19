Клубы Премьер-Лиги наблюдают вспышку заболеваний коронавирусом
После возвращения к тренировкам в минувший уикенд клубы Премьер-Лиги наблюдают вспышку заболеваний коронавирусом.
Напомним, после выхода из карантина Премьер-Лига регулярно, дважды в неделю, отчитывалась о результатах тестирования среди игроков и сотрудников клубов на COVID-19. Под финиш сезона количество положительных результатов стало настолько мало, что перестало кого-либо интересовать.
Однако в минувший уикенд отдельные клубы Премьер-Лиги начали предсезонную тренировку, и результаты тестирования на коронавирус преподнесли сюрприз.
Как сообщает The Telegraph, было обнаружено сразу 14 случаев заражения в 12 клубах, включая один в "Ливерпуле", который проводит тренировочный сбор в Австрии.
При этом "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Вулверхэмптон" все еще отдыхают после выступлений в еврокубках.
Эта ситуация станет некоторым предостережением для клубов, что смягчать коронавирусные протоколы пока преждевременно.
19.08.2020 17:00
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ничего страшного, за пару недель до старта всех опять под пристальное наблюдение возьмут, и никаких новых случаев не будет.
хотелось бы болельщиков увидеть уже наконец на стадионах, хотя бы 30% от общего числа, уже веселее будет
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Это серьёзно! Болельщиков небудет весь сезон 20/21 по ходу :( Клубам доход сократится нехерова кто жил со стадика это Арсенал Тотенхем Еврей считал что будет иметь денег а тут еще кредиты покрывать надо...
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Здоровья всем игрокам и Ливерным тоже!
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Плевать. Деньги важнее их жизней.
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надо чтобы у колбасы заболели несколько из основы, пускай ощутят на своей шкуре как это играть резервами и академией
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Та пох уже, хоть закрывайте чемпик, уже апл наша.
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