Клубы Премьер-Лиги наблюдают вспышку заболеваний коронавирусом

Ливерпуль После возвращения к тренировкам в минувший уикенд клубы Премьер-Лиги наблюдают вспышку заболеваний коронавирусом.

Напомним, после выхода из карантина Премьер-Лига регулярно, дважды в неделю, отчитывалась о результатах тестирования среди игроков и сотрудников клубов на COVID-19. Под финиш сезона количество положительных результатов стало настолько мало, что перестало кого-либо интересовать.

Однако в минувший уикенд отдельные клубы Премьер-Лиги начали предсезонную тренировку, и результаты тестирования на коронавирус преподнесли сюрприз.

Как сообщает The Telegraph, было обнаружено сразу 14 случаев заражения в 12 клубах, включая один в "Ливерпуле", который проводит тренировочный сбор в Австрии.

При этом "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Вулверхэмптон" все еще отдыхают после выступлений в еврокубках.

Эта ситуация станет некоторым предостережением для клубов, что смягчать коронавирусные протоколы пока преждевременно.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 19.08.2020 17:42 # liverfun
    ничего страшного, за пару недель до старта всех опять под пристальное наблюдение возьмут, и никаких новых случаев не будет.
    хотелось бы болельщиков увидеть уже наконец на стадионах, хотя бы 30% от общего числа, уже веселее будет

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  2. chelsiukpro 19.08.2020 17:36 # chelsiukpro
    Это серьёзно! Болельщиков небудет весь сезон 20/21 по ходу :( Клубам доход сократится нехерова кто жил со стадика это Арсенал Тотенхем Еврей считал что будет иметь денег а тут еще кредиты покрывать надо...

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  3. arhangel777 19.08.2020 17:32 # arhangel777
    Здоровья всем игрокам и Ливерным тоже!

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  4. suddenly 19.08.2020 17:32 # suddenly
    Плевать. Деньги важнее их жизней.

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  5. bezviz 19.08.2020 17:26 # bezviz
    надо чтобы у колбасы заболели несколько из основы, пускай ощутят на своей шкуре как это играть резервами и академией

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  6. gerrard08 19.08.2020 17:11 # gerrard08
    Та пох уже, хоть закрывайте чемпик, уже апл наша.

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