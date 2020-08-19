После возвращения к тренировкам в минувший уикенд клубы Премьер-Лиги наблюдают вспышку заболеваний коронавирусом.

Напомним, после выхода из карантина Премьер-Лига регулярно, дважды в неделю, отчитывалась о результатах тестирования среди игроков и сотрудников клубов на COVID-19. Под финиш сезона количество положительных результатов стало настолько мало, что перестало кого-либо интересовать.



Однако в минувший уикенд отдельные клубы Премьер-Лиги начали предсезонную тренировку, и результаты тестирования на коронавирус преподнесли сюрприз.



Как сообщает The Telegraph, было обнаружено сразу 14 случаев заражения в 12 клубах, включая один в "Ливерпуле", который проводит тренировочный сбор в Австрии.



При этом "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Вулверхэмптон" все еще отдыхают после выступлений в еврокубках.



Эта ситуация станет некоторым предостережением для клубов, что смягчать коронавирусные протоколы пока преждевременно.